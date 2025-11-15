Tribuntsov uuendas teist päeva järjest Eesti rekordit

Ralf Tribuntsov püstitas Kohtla-Järvel toimunud Eesti juunioride ja noorte meistrivõistlustel raames rahvusrekordi 100 meetri kompleksujumises.

Tribuntsov sai lühikeses basseinis kirja aja 52,20 ehk ületas oma septembri lõpus Helsingis ujutud senise rekordi 28 sajandikuga.

Kahe aasta eest Otopeni lühiraja EM-il oleks see tulemus taganud kuuenda koha.

Päev varem püstitas Tribuntsov Eesti rekordi ka 50 meetri vabaltujumises, kus sai kirja 21,08 ehk ületas oma oktoobris Carmeli MK-etapil püstitatud senise tipptulemuse nelja sajandikuga.

Järgmisel nädalal stardib lühirajaujumise Euroopa meistrivõistlusteks valmistuv Tribuntsov Kalev Openi ujumisvõistlusel.