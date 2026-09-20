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Eesti naiskond sai maleolümpial kindla võidu

Male
Eesti naiste malekoondis mängus Šveitsiga, esiplaanil Mai Narva
Eesti naiste malekoondis mängus Šveitsiga, esiplaanil Mai Narva Autor/allikas: Michal Walusza / FIDE
Male

Usbekistanis jätkuval maleolümpial teenis Eesti naiskond pühapäeval oma turniiri teise kuiva võidu, alistades Araabia Ühendemiraatide koondise 4:0.

Võidupunktid teenisid nii Mai Narva, Margareth Olde, Sofia Blokhin kui ka Monika Tsiganova. Sarnaselt alistati avavoorus ka Palau esindus. Lisaks on naiskonnal kirjas veel 3:1 võit Panama üle, 2:2 viik Šveitsiga ja 1,5:2,5 kaotus Hollandilt. Turniiritabelis annab see hetkel 32. koha.

Vabakategooria turniiril viigistas Eesti koondis Kasahstaniga 2:2. Võidupunkti sai neljandal laual valgetega mänginud debütant Dion Krivenko, alistades suurmeister Aldijar Ansati. Kirill Chukavin kaotas aga teisel laual ajapuuduse eksimuse järel. Ilja Siroš ja Meelis Kanep mängisid mustadega viiki.

Eesti meeskond on turniiritabelis nüüd 41. kohal. Kategooriat juhib võõrustaja Usbekistan. Sarnaselt neile on seni kõik viis matši võitnud ka India ja Saksamaa.

Maleolümpia toimub Samarkandis 16.-27. septembrini.

Toimetaja: Siim Boikov

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