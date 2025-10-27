Tribuntsov: võin tugev ja kiire olla, aga detailid on põhilised

Kolm Eesti rekordit, üheksa finaali ja kaks kohta esikolmikus - sellise pagasiga tuli Ralf Tribuntsov koju Torontost, kus kolmeetapilise MK-sarja viimane võistlus pühapäeval lõppes.

"Läksin võistlema mõtetega, et olla võimalikult palju poodiumil," ütles Tribuntsov ERR-ile. "Kaks korda see õnnestus, keskmine etapp jäi kõige nõrgemaks. Aga ma arvan, et üldpilt oli super. Muidugi, kui selili kõik uue sekundi alistamised tulid ära, siis kroolis jäi kripeldama. Aga ma arvan, et üldpilt on hästi."

Euroopa hooaja edetabelis on Tribuntsov 50 meetri seliliujumises teine, pikemal distantsil neljas ja kroolisprindis lausa esimene. Nüüd jätkub ettevalmistus Euroopa lühiraja meistrivõistlusteks, mis algavad viie nädala pärast.

"Nüüd esimese asjana kohe jälle jõusaali tagasi. Jõud ei tohiks ära kaduda, sest nüüd olen kindlasti saanud vähem teha seoses reisimise ja võistlemisega," rääkis Tribuntsov. "Ja ma arvan, et hoida silma peal detailidel, sest lõppude lõpuks see on põhiline, mis sprindis loeb. Ma võin tugev olla ja kiire olla, aga kui väike detail on valesti juba, siis seal need kümnendikud kaovad."

Kregor Zirk tegi kümnekuulise võistluspausi järel esimesed stardid Rotterdamis. Oma põhialal 200 meetri liblikujumises sai ta kirja tulemuse, mis äsjasel MK-etapil andnuks viienda koha. Euroopa hooaja edetabelis on Zirk hetkel samuti viies.

"Ajad otseselt väga olulist rolli minu jaoks ei mänginud. Ma pigem otsisin sellist võistluspinget ja võimalust endast viimne kui piisk välja pigistada. Et sellist rasket tunnet tahtsin lihtsalt kogeda," ütles ta ERR-ile. "Ma arvan, et see hetkeseis on täiesti okei võrreldes eelmiste hooaegadega. Eks ma olen kindlasti kiiremini ujunud eelmistel hooaegadel ka sellises etapis, aga ma arvan üldpildis täiesti okei koht, kus olla praegu."

Zirk usub, et detsembri alguseks on ta jälle rekordivormis ning valmis tiitlivõistluste finaalis kõrge koha eest võitlema. "Muidu ma sinna starti ei läheks ja kui vaadata eelnevaid tiitlivõistlusi, siis võiks nagu medali hinnaga olla. Ja ma ei pelga ka seda välja ütlemast, et mu järgmised eesmärgid ongi medalitega seotud. Kõik tiitlivõistluste finaalid on saavutatud ja eks siit loogiline samm ongi edasi medalite poole vaadata," sõnas Zirk.