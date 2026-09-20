Eesti-Läti ühisliiga ajalooline avapäev andis mõlemale kaks võitu

Ühisliigas hakkasid tiitli nimel võitlema kaheksa naiskonda – neli Eestist ja neli Lätist. Eestit esindavad valitsev meister Mistra, eelmise hooaja hõbe Käsipalliklubi Mella, SK Tapa ning HC Tabasalu. Läti au kaitsevad SK Latgols, RSU, Jekabpils SS ja Salaspils SS.

Laupäeval läksid Tapal vastamisi SK Tapa – Jekabpils SS ning Tabasalu Kooli spordihoones kohtusid kohalik HC Tabasalu ja SK Latgols. Lätis sõitis Mistra külla RSU-le ning Mella võitles Salaspilsiga.

SK Tapa ja Jekabpilsi vahelise kohtumise esimesed kakskümmend minutid uues sarjas möödusid eeldatavalt pingeliselt ning kumbki naiskond eest rebida ei suutnud. Karina Kuul tõi 19. minutil tabloole seisuks 9:9. Seejärel aga hakkasid võõrustajad kodupubliku toel vaikselt eest ära rebima ning poolajaks võeti 16:13 edu.

"Olen seda vist küll korduvalt öelnud, aga tahan veelkord mainida, et meil on väga hea meel, et selline projekt ette võeti," alustas laupäeval kaheksa väravat visanud SK Tapa naiskonna eestvedaja ning tagamängija Marjette Maie Müntser. "Läksime tänasele kohtumisele suure ootusärevusega ning tahtsime väga juba alustada."

Kuigi lätlannad tulid teise poolaja alguses ka korra ühe värava kaugusele, siis mängu lõpp kuulus täielikult eestlannadele ning ajalooline esimene võit Eesti-Läti liigas jäi Eestisse seisuga 32:25. SK Tapa eest tabasid veel Karina Kuul seitse ning Jenni Horn kuuel korral. Vastaste eest sai Nikola Kukjana kirja seitse väravat.

"Olime enne kohtumist kerge videoanalüüsi teinud, kuid siiski oli meie jaoks tunne täiesti võõras," jätkas Müntser. "Kuigi me ei saanud end kohe alguses käima, siis järk-järgult liikusime kohtumise jooksul ülesmäge. Teisel poolajal oli mängupilt juba selline, millega võib tulevikku silmas pidades rahule jääda."

Viimastel aastatel Eesti naiste käsipalli täielikult valitsenud Mistra, kellel on ainsana Eesti naiskondadest ka rahvusvaheliste mängude kogemus Balti liigas, alustas RSU vastu tagasihoidlikult. Vastased võitsid poolaja 17:13. Teise perioodi alguses ärkasid ka eestlannad ning 33. minutil viis Annabel Aavik nad 18:17 ette.

Seejärel aga jätkus RSU domineerimine ning kodupubliku ees võidelnud naised võtsid 29:27 võidu. Mistra eest skooris Maarja Treiman üheksa, Eliisabet Põldver kuus ning Merili Heinla viis korda. Lätlannade poolelt viskas Sara Jenny Roelofsen seitse väravat.

HC Tabasalu alustas kodupubliku ees tugevalt ning Janette Vihand viis nad SK Latgolsi vastu 6. minutiks 6:2 ette. Edasine kulges Ameerika mägedena. Lätlannad võitlesid end esmalt viigini, kuid eestlannad rebisid end 24. minutiks taas kolmega ette. Poolaja lõpuminutid kuulusid siiski külalistele ning väiksele pausile mindi viigiseisul 16:16.

Teist perioodi alustasid lätlannad 10:5 vahespurdiga ning otsustasid sellega sisuliselt mängu saatuse. Kuigi Tabasalu naised said paaril korral veel kahe värava kaugusele, kui Keru Kopti viskas seisuks 26:28 ja Elli Boberg 29:31, siis lõpuminutid oli Latgolsi naised kindlamad ja võtsid 32:29 võidu.

Elle-Liis Liivas ja Hannah Mänd viskasid Tabasalu eest seitse väravat. Võitjate poolel sai Kristiana Ziedina kirja kuus tabamust. "Alustasime väga hästi. Tagantvisked õnnestusid ning meeleolu oli üleval. Lõpuks jäi lihtsalt teravusest puudu, meil ei olnud piisavalt vahetusi. Pikad vastased suutsid tempo peale panna, nii et võib öelda, et mõned sentimeetritd jäid ka pikkusest vajaka," võttis kohtumise kokku HC Tabasalu treener Kerli Jõks.

Päeva viimases kohtumises Salaspilsi ja Mella vahel haarasid võõrustajad 11. minutiks 7:5 edu, kuid pärast seda leidis Mella uue käigu. Mõne minutiga oli seis viigis ning poolajaks haarasid eestlannad juba 21:12 edu. Teise perioodi alguses suutis Eesti tiim vahet hoida ja 40. minutil viis Diana Laossaar nad 25:16 ette.

Vastased Mellale enam ohtlikuks ei saanud ning päeva viimased punktid rändasid tulemusega 37:25 Eestisse. Võitjate eest viskas Oksana Nikora kaheksa, Alina Karzubova ja Diana Laossaar seitse ning Laura Antonova kuus väravat. Vastaste poolelt tabas Daniela Kalva üheksal korral.

Ühisliiga põhihooaeg kestab 19. septembrist 14. märtsini. Otsustavad mängud peetakse aprillis, mil nelja parima naiskonna osalusel toimub Final Four turniir ning lisaks selgitatakse kohad 5.–8.

Eesti-Läti naiste käsipalliliiga esimesed mängud:

Laupäev, 19. september

14:00 SK Tapa – Jekabpils SS (Tapa Spordihoone) 32:25 (16:13)

17:00 RSU – Mistra (ASK sports hall, Läti) 29:27 (17:13)

18:00 HC Tabasalu – SK Latgols (Tabasalu Kooli spordihoone) 29:32 (16:16)

20:00 Salaspils SS – KPK Mella (Salaspils sporta nams, Läti) 26:37 (12:21)

Pühapäev, 20. september

12:00 Salaspils SS – Mistra (Salaspils sporta nams, Läti)

12:00 SK Tapa – SK Latgols (Tapa Spordihoone)

14:00 RSU – KPK Mella (ASK sports hall, Läti)

16:15 HC Tabasalu – Jekabpils SS (Tabasalu Kooli spordihoone)