Nädalavahetusel käivitus käsipalli naiste Eesti-Läti ühisliiga

Esmakordselt naiste käsipalli ajaloos alustas sel nädalavahetusel uus Eesti ja Läti naiskondade ühisliiga, kus osalevad neli tiimi Eestist ja neli Lätist. HC Tabasalu pidas mõlemad kohtumised Läti naiskondadega, pühapäeval jäädi nelja väravaga alla Jekabpilsi tiimile. Naiskonna peatreeneri Cristlin Kuldmaa sõnul annab lätlastega mängimine neile palju juurde, kuid esimese nädalavahetuse tulemused jäid lühikese pingi taha.

"Ma arvan, et eilsest olidki nii rasked jalad, et ei jaksanud enam lõpuni mängida," lausus ta ERR-ile. "Ma olen väga rahul, et nad võitlesid lõpuni, paljud tahtsid vahetust, aga ikka panid täiega lõpuni. Ma olen uhke tüdrukute üle."

"See andis väga palju juurde, eriti see et me suutsime mõlema võistkonnaga väga hästi mängida. Ma arvan, et see motiveeris naisi ja noori tüdrukuid meie võistkonnas väga. Samas andis see mulle lisamotivatsiooni veel rohkem erinevaid lahendusi leida treeningutel."

Nagu Tabasalu, mängivad lisaks kodusele meistriliigale veel ühisliigas ka Mistra, Tapa ja Mella naiskonnad. Liiga loomine toob Eesti naiste käsipallikomisjoni juhi Kerli Jõksi sõnul täiesti uue hingamise. "See viimane otsus tuli üsna kiiresti, suve viimastel kuudel rääkisime läbi erinevate klubidega ja kõik olid kohe huvitatud," sõnas ta.

"Mõte ise tekkis siis sellest, et paljud Soome ja Leedu tiimid, ka üks Eesti tiim olid olnud siis Balti liigas. Ja kuna on Eesti tiimidest ka natukene nõrgemaid võistkondi, siis mõeldi ka selle peale, et võiks mingi alternatiivi leida. Nii see vaikselt tekkiski ja kuna huvi oli suur, siis saigi see käima tõmmatud."

Mistra, Tapa ja Mella naiskonnad teenisid nädalavahetusest kõik ühe võidu ja ühe kaotuse. Järgmisena mängivad ühisliigas Eesti klubid omavahel oktoobri alguses.