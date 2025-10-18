Tribuntsov tuli MK-etapil hea tulemusega kuuendaks

31-aastane Tribuntsov oli pöördes ajaga 10,13 neljas, aga pidi distantsi teisel poolel paar positsiooni loovutama ja lõpetas ajaga 21,22. Eelujumises oli eestlase tulemus 21,37 ja see viis ta kaheksandana finaali.

Alles nädal varem oli Tribuntsov püstitanud sel distantsil Eesti rekordi 21,12, kusjuures sellele eelnev rekord oligi 21,22 ehk eestlane kordas oma kõigi aegade teist tulemust.

Wesmontis teenisid kaksikvõidu Kanada ujujad Ilya Kharun (20,72) ja Josh Liendo (20,87). Kolmandana mahtus pjedestaalile Trinidad ja Tobago esindaja Dylan Carter (20,89).

Laupäeval stardib Tribuntsov ka meeste 50 meetri seliliujumises.