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MotoGP tulevikulootus sai viimaks etapivõidu kätte

Motosport
Pedro Acosta
Pedro Acosta Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Motosport

Mootorrataste ringrajasõidu MM-etapil klassis MotoGP võitis sel nädalavahetusel Austrias Spielbergi ringrajal hispaanlane Pedro Acosta (KTM), kellele see oli karjääri esimene täistabamus.

22-aastane Acosta edestas kahte Aprilia tehasemeeskonna sõitjat: parimalt stardipositsioonilt teele asunud kaasmaalast Jorge Martinit (+1,017) ja itaallast Marco Bezzecchit (+1,209).

Kolmandat hooaega MotoGP klassis kihutav endine Moto2 ja Moto3 meister oli varem jõudnud põhisõitudes 15 korda pjedestaalile, aga seni mitte kordagi kõrgeimale astmele. Nüüd aga suutis ta seda oma tiimi kodurajal.

Päev varem sprindis kukkunud Acosta haaras liidripositsiooni üheksandal ringil ega lasknud seda enam käest. "Esimene on alati eriline," ütles ta. "Tore viis sellise hooaja lõpetamiseks KTM-iga kõigi nende Austria fännide ees. Olen nende üle väga õnnelik, sest nad väärivad seda isegi rohkem kui mina."

Tema ja Aprilia sõitjate järel lõpetasid Ai Ogura (Trackhouse; +2,139), Marc Marquez (Ducati; +7,339), Brad Binder (KTM; +8,720), Francesco Bagnaia (Ducati; +9,686) ja Fermin Aldeguer (Gresini; +12,365).

MM-sarja juhib nädalavahetuse järel Martin, kel koos 306 punkti. Marc Marquez jääb temast tosina punkti kaugusele ning Acosta on 234 punktiga Bezzecchi (264) järel neljas.

MotoGP sarjas jääb tänavu sõita veel seitse etappi. Neist järgmine toimub oktoobri esimesel nädalavahetusel Jaapani mootorispordikeskuses Motegis.

Toimetaja: Siim Boikov

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