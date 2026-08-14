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Zirk pääses EM-il kuuenda ajaga poolfinaali, Palvadre ujus Eesti rekordi

Ujumine
Kregor Zirk
Kregor Zirk Autor/allikas: Anastasia Karekla / EUL
Ujumine

Pariisis jätkuvatel Euroopa meistrivõistlustel pääses Kregor Zirk 200 meetri liblikujumises kindlalt poolfinaali. Lisaks Zirkile olid Eesti ujujatest reedel hommikuses programmis võistlustules Christopher Palvadre, Kristjan Reivart, Ralf Roose, Maari Randväli, Margaret Markvardt ja Egle Salu.

Zirk läbis 200 meetri liblikujumise eelujumise ajaga 1.55,96, millega sai eelujumiste kokkuvõttes kuuenda koha. Kiireim oli itaallane Alberto Razzetti ajaga 1.54,64, talle järgnesid hispaanlane Arbidel Gonzalez Alvarez (1.55,07) ja poolakas Krzysztof Chmielewski (1.55,77).

Zirk jäi hommikuse ujumisega rahule, kuigi tunnistas, et enne starti oli närvilisust.

"Läks normaalselt. Ega midagi kerget polnud, aga väga rasket ka mitte. Võistlusi on sel hooajal vähem olnud, närvilisust ja pabinat natuke oli enne starti," rääkis Zirk Duo Star otse-eetris.

Zirk tõdes, et hommikuses eelujumises ei pannud ta veel kõiki kaarte lauale ning õhtuseks poolfinaaliks on võimalik tulemust parandada.

"Hommikused ja õhtused ujumised on nii erinevad. Kogu lähenemine, vaimne pool. See on hästi erinev. Kõiki trikke ma hommikul ei kasutanud," sõnas Zirk.

Eestlane tunnistas, et enne starti polnud tal konkreetset ajalist eesmärki, sest ta ei teadnud täpselt, millises vormis ta praegu on.

"Ega mul polnudki ootusi, raske oli oodata midagi. Ei teadnud ise ka, kus praegu olen. Reaalne eesmärk oli edasi saada, sellega sain ilusti hakkama," ütles Zirk.

Zirki isiklik rekord 200 meetri liblikujumises on 1.54,22, mille ta ujus 2024. aasta Pariisi olümpia poolfinaalis.

Meeste 50 meetri rinnuliujumises tegi tugeva ujumise Christopher Palvadre, kes püstitas ajaga 27,70 uue Eesti rekordi. Palvadre lõpetas eelujumiste kokkuvõttes 29. kohal ning poolfinaali ei pääsenud.

Kristjan Reivart ujus ajaga 27,91 41. koha ja Ralf Roose 28,04-ga 45. koha.

50 meetri rinnuliujumise eelujumiste kiireim oli itaallane Simone Cerasuolo ajaga 26,20.

Naiste 50 meetri vabaujumises sai Egle Salu ajaks 26,79, mis andis talle 46. koha. Eelujumise kiireim oli hollandlanna Milou van Wijk ajaga 24,13.

Naiste 100 meetri seliliujumises läbis Maari Randväli distantsi ajaga 1.02,13 ning lõpetas 25. kohal. Margaret Markvardt sai ajaks 1.03,73 ja oli 36.

100 meetri seliliujumise kiireimad olid eelujumistes hollandlanna Marrit Steenbergen ja prantslanna Mary-Ambre Moluh, kes mõlemad said ajaks 59,66.

Reede hommikupoolikul oli kavas veel meeste 1500 meetri vabaujumise eelujumised, kus näitas kiireimat aega sakslane Oliver Klemet (14.48,51). Teine oli tema kaasmaalane Johannes Liebmann (14.50,83). Naiste 200 meetri kompleksujumise eelujumiste kiireim oli Iisraeli ujuja Anastasia Gorbenko ajaga 2.11,87. 4 × 100 meetri segateateujumise eelujumiste parima aja sai kirja Tšehhi kvartett 3.23,41-ga.

Zirki 200 meetri liblikujumise poolfinaal algab Eesti aja järgi kell 20.25. Pariisi EM-i ujumisvõistlused kestavad 16. augustini.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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