Isiklik rekord viis Tribuntsovi MK-etapi finaali

Tribuntsov sai eelujumises kirja 22,63, millega jäi jagama seitsmendat-kaheksandat kohta. Näiteks 22,65 ujunud Grant House jäi juba finaali joone alla. Kaheksa hulka pääsemiseks pidi eestlane püstitama isikliku rekordi, mis seni oli 2024. aastal Kohtla-Järvel ujutud 22,84.

"Ma olen lihtsalt nii õnnelik. Ujumine oli must ja lohakas, aga kõigil aladel finaali saada on lihtsalt imeline. Eks see liblikujumine on selline eksperiment, aga midagi kaotada ei ole õhtul - finaalis kõik välja!" sõnas Tribuntsov.

Päev varem 50. juubelit tähistanud treener Toni Meijel lisas: "Maailma tippudega koos vabalt, selili ja liblika sprindis finaalis olla! Pole paha Rakvere poisi kohta!"

Teine eestlane Georg Filippov läbis distantsi 24,29-ga, mis andis 37. koha.

Eelujumiste kiireim oli kanadalane Ilya Kharun (22,04), kes edestas ka maailmarekordimees Noe Pontit (Šveits; 22,18).

Finaal on kavas Eesti aja järgi ööl vastu esmaspäeva.