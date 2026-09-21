Drell tegi Leedu kõrgliiga debüüdis soliidse esituse

Kodupubliku ees mänginud Neptunas pidas Žalgirisega avaveerandil sammu, aga külalistel õnnestus teisel veerandil 11 punktiga juhtima minna. Poolajapausiks lihvis Neptunas vahe veel kuuele silmale, aga teine pool kuulus Leedu korvpalli lipulaevale: Žalgiris taastas kolmandal veerandil kahekohalise edu ning paisutas selle otsustaval veerandil 23-punktiliseks, vormistades lõpusireeni kõlades 93:69 (20:18, 20:16, 21:17, 32:18) võidu.

24 minutit platsil veetnud Drell viskas kümme punkti (kahesed 2/4, kolmesed 2/3, vabavisked 0/2), haaras kolm lauapalli, blokeeris kaks viset ja tegi ühe vaheltlõike.

Neptunase resultatiivseim oli islandlane Elvar Fridriksson, kelle arvele jäi 17 punkti ja kuus korvisöötu. Marek Blazevic kogus Žalgirise eest 15 punkti ja kuus lauapalli, Sterling Brown lisas omalt poolt 13 silma ja Jonas Valanciunas 12 punkti ning seitse lauapalli.

Neptunase järgmine mäng on kolmapäeval kodus Utena Juventuse vastu.