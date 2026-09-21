X!

Drell tegi Leedu kõrgliiga debüüdis soliidse esituse

Korvpall
Henri Drell.
Henri Drell. Autor/allikas: Iris Tähema/ERR
Korvpall

Eesti korvpallikoondislane Henri Drell pidas Leedu kõrgliigas Klaipeda Neptunase eest esimese mängu, kuid Kaunase Žalgirise vastu ei saadud.

Kodupubliku ees mänginud Neptunas pidas Žalgirisega avaveerandil sammu, aga külalistel õnnestus teisel veerandil 11 punktiga juhtima minna. Poolajapausiks lihvis Neptunas vahe veel kuuele silmale, aga teine pool kuulus Leedu korvpalli lipulaevale: Žalgiris taastas kolmandal veerandil kahekohalise edu ning paisutas selle otsustaval veerandil 23-punktiliseks, vormistades lõpusireeni kõlades 93:69 (20:18, 20:16, 21:17, 32:18) võidu.

24 minutit platsil veetnud Drell viskas kümme punkti (kahesed 2/4, kolmesed 2/3, vabavisked 0/2), haaras kolm lauapalli, blokeeris kaks viset ja tegi ühe vaheltlõike.

Neptunase resultatiivseim oli islandlane Elvar Fridriksson, kelle arvele jäi 17 punkti ja kuus korvisöötu. Marek Blazevic kogus Žalgirise eest 15 punkti ja kuus lauapalli, Sterling Brown lisas omalt poolt 13 silma ja Jonas Valanciunas 12 punkti ning seitse lauapalli.

Neptunase järgmine mäng on kolmapäeval kodus Utena Juventuse vastu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

08:05

Drell tegi Leedu kõrgliiga debüüdis soliidse esituse

20.09

Lõuna-Korea jäi finaali eel visketrennita, sest buss ei ilmunud kohale

20.09

Konontšuk viskas juba avaveerandil 16 punkti ja vedas Rostocki võidule

20.09

Legia ja Bigbank/Kalev leppisid esimeses kontrollkohtumises viiki

19.09

Rootsi korvpallitäht sõlmis Miamiga lepingupikenduse

18.09

Esimeses Euroliiga superkarikamängus kohtuvad Olympiakos ja Real

18.09

Uus ameeriklane vedas Tartu viimases kontrollmängus kindla võiduni

18.09

Valanciunas aitas Žalgirisel koduliigas võidukalt alustada

16.09

NBA juht: ühine rinne Euroliigaga oleks Euroopa korvpalli jaoks parim

15.09

Kurtinaitis lahkub lõplikult Leedu koondise eesotsast

15.09

Keila Basket tõi meeskonda ameeriklasest tagamängija

14.09

Leegionäri viskekontsert viis Riia VEF-i Meistrite liigas edasi

14.09

Itaalia korvpallitäht Kawhi Leonardist: ta rikkus mu karjääri

14.09

Teist korda MM-i parimaks valitud Stewart tegi ajalugu

14.09

Läti tuli ka 3x3 korvpalli Euroopa meistriks

videod

sport.err.ee uudised

09:01

Eesti meeste võrkpallikoondis on kindlustanud koha MM-il

08:38

Tänak: tore oli jälle võistelda!

08:05

Drell tegi Leedu kõrgliiga debüüdis soliidse esituse

20.09

Napilt olümpialt eemale jäänud Seer alustab uue kelguga uut hooaega

20.09

Nädalavahetusel käivitus käsipalli naiste Eesti-Läti ühisliiga

20.09

Kalju sai jagu varakult kümnekesi jäänud Tammekast Uuendatud

20.09

Olümpiapileti kindlustanud Topkin: äkki kolmas kord tuleb vähe paremini välja

20.09

Õed Kaasikud ootavad uuelt hooajalt stabiilsust

20.09

ETV spordisaade, 20. september

20.09

Man City sai väravasajus jagu Sunderlandist

20.09

Levadia võiduseeria sai Narvas otsa

20.09

Kairi Marlen Antoniak uuendas ultrajooksu MM-il kolme Eesti rekordit

20.09

Karl Robin Rillo krooniti Maardus Quad Open klassi Eesti meistriks

20.09

Eesti naiskond sai maleolümpial kindla võidu

20.09

Kaimar Vagul on suvise sarja viimase etapi eel neljas

loetumad

20.09

Tänak edestas USA rallil konkurente enam kui minutiga

19.09

Kelly Sildaru saavutas Uus-Meremaal teise koha

20.09

Rekordilainel Mihhail Selevko võitis Bergamo võistluse

20.09

Kalju sai jagu varakult kümnekesi jäänud Tammekast Uuendatud

20.09

Konontšuk viskas juba avaveerandil 16 punkti ja vedas Rostocki võidule

19.09

Tilga saavutas Talence'is kümnenda koha, võitjaks tuli Skotheim

20.09

Kirt ja Ikauniece karjääri lõpetanud vigastustest: igal saavutusel on oma hind

20.09

Lõuna-Korea jäi finaali eel visketrennita, sest buss ei ilmunud kohale

19.09

Petrõkina võitis Bergamo võistluse

20.09

Almgren nihutas MM-il Euroopa rekordit, Siht isiklikku tippmarki

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo