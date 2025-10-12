Tribuntsov tuli MK-etapil Eesti rekordiga teiseks, sama koht Jefimovale

Ralf Tribuntsov ja Eneli Jefimova teenisid Ameerika Ühendriikides Carmelis toimuval ujumise maailma karika etapil vastavalt meeste 50 meetri seliliujumises ja naiste 100 meetri rinnuliujumises teised kohad.

Tribuntsov alustas finaali kõige kiiremalt, olles pöördes liider, aga distantsi teisel poolel õnnestus ungarlasel Hubert Kosil mööduda ja võita ajaga 22,65.

Tribuntsov lõpetas aga teisena ja aeg 22,91 tähistab Eesti rekordit. Oma kahe nädala eest Helsingis püstitatud senise rahvusrekordi ületas Tribuntsov 13 sajandikuga. Eelujumises oli ta saanud kirja 23,27.

Kolmas oli Trinidad ja Tobago esindaja Dylan Carter täpselt 23 sekundiga.

18-aastane Jefimova oli naiste 100 meetri rinnuliujumises kahes esimeses pöördes liider, aga siis läks ameeriklanna Kate Douglass mööda ja võitis ajaga 1.02,90.

Jefimova tuli ajaga 1.03,35 teiseks. Oma nimel olevast Eesti rekordist ja Euroopa kõigi aegade kolmandast tulemusest jäi lahutama 14 sajandikku.

Eelujumises oli Jefimova saanud kirja 1.03,74, mis sel hetkel tähendas karjääri paremuselt kolmandat tulemust ja oli eelujumiste peale kiireim aeg.

Finaali kolmas oli sakslanna Anna Elendt (1.03,83).