Eneli Jefimova jäi EM-i finaalis neljandaks

Jefimova oli poolel maal viies ja suutis teise poolega positsiooni ühe võrra parandada, aga medalitele ujuda mitte. Tema aeg oli 1.05,94 ehk 16 sajandikku kehvem kui poolfinaalis Eesti rekordit püstitades.

Euroopa meistriks krooniti britt Angharad Evans, kes püstitas Euroopa meistrivõistluste rekordi 1.04,87. Kahvatumad medalid said iirlanna Mona McSharry (1.05,41) ja itaallanna Benedetta Pilato (1.05,89). Jefimova jäi seega pronksist viie sajandiku kaugusele.

"Tegelikult tundsin end ujumise ajal päris hästi. Tagas tulles ka, teine 50. Kui 25 hakkas, siis tundsin, et mingi teine käik läks sisse ja olin natuke jõulisem, siis finiš ikka üldse ei klappinud," kommenteeris Jefimova pärast võistlust.

"Ma ise ka üllatusin, et ei hakkagi nii nutma nagu eelnevad aastad. Olen kuidagi rahulikum üldse. Enne starti ka... ma ei saa öelda, et kuidagi teistsugune, aga eilne rekord ka - ma ei olnud võib-olla nii õnnelik, kui oleksin muidu olnud. See on ju protsess ja neljandat korda 1.05-ga - see aeg on tegelikult super ju! Täna olid lihtsalt teised naised kiiremad."

Finaalujumise neli tagumist olid Jevgenija Tšikunova (1.06,08), hollandlanna Tes Schouten (1.06,31), sakslanna Anna Elendt (1.06,37) ja itaallanna Lisa Angiolini (1.06,73).

Samal distantsil tuli Jefimova kaks aastat tagasi Belgradis Euroopa meistriks.