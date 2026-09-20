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Man City sai väravasajus jagu Sunderlandist

Jalgpall
Antoine Semenyo ja Man City
Antoine Semenyo ja Man City Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Jalgpall

Manchester City alistas Inglismaa jalgpalli kõrgliigas tõeliselt väravaterohkes kohtumises koduväljakul Sunderlandi 5:3 ja jätkab viie vooru järel täiseduga.

Kui Man City kahele esimesel väravale oli Sunderlandil vastus olemas, siis Antoine Semenyo kahe tabamuse järel enam viigini ei jõutud. Brian Brobbey vähendas teisel poolajal vahe taas ühele tabamusele ja sooritas ühtlasi kübaratriki, aga Erling Haaland lõi seejärel seisuks 5:3. Man City kahe esimese värava autorid olid Enzo Fernandez ja Rayan Cherki.

Manchester City tõusis seega ainuliidriks, sest ükski teine võistkond pole viie vooru järel vaid võite tunnistanud. Peatreener Enzo Maresca juhendamisel on alistatud kodus Bournemouth 2:1, võõrsil Crystal Palace 4:1, kodus Coventry City 1:0 ja eelmises voorus ka võõrsil Manchester United 1:0.

Punkte kaotas aga teine Manchesteri võistkond United, kes piirdus võõrsil Fulhami vastu 1:1 viigiga. Seejuures polnud ka kaotus kaugel, sest Matheus Cunha viigitabamus sündis alles 89. minutil.

Manchesteri klubide igirivaal Liverpool alistas aga võõrsil Bournemouthi 1:0. Mängu ainsa värava lõi 57. minutil rootslane Alexander Isak.

Neljas pühapäeval toimunud kohtumine Leeds Unitedi ja Crystal Palace'i vahel väravaid ei toonud.

Viie vooru järel on Man Cityl ainuliidrina 15 punkti. Arsenal jätkab 12 ja Brighton kümne punkti peal. Üheksa punkti on koos Brentfordil, Leedsil, Liverpoolil ja Evertonil.

Toimetaja: Siim Boikov

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