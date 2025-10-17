Tribuntsov pääses MK-etapil viimasena finaali

Nädal tagasi Carmeli MK-etapil samal distantsil Eesti rekordi 21,12 püstitanud 31-aastane Tribuntsov jäi seekord oma rahvusrekordist 25 sajandiku kaugusele.

"Ujumine oli närviline ja veidi lohakas. Teadsin juba enne, et siin Westmontis tulevad meestel ajad Carmelist kiiremad. Stardis jäin väljumises vee alla kinni, aga olen väga rahul, et saan õhtul finaali minna - ja veel sellise outside smoke'ina [välisraja üllatajana]," ütles Tribuntsov pärast eelujumist.

Eelujumiste kiireima aja 20,97 ujus Trinidadi ja Tobagot esindav Dylan Carter, kes alistas ainsana 21 sekundi piiri. Tribuntsovi finaal algab Eesti aja järgi öösel kell 3.09.

Teine eestlane, USA-s Pittsburghi ülikoolis õppiv Georg Filippov, lõpetas 50 meetri vabaujumise tulemusega 23,15 ja sai 69 mehe konkurentsis 47. koha. Tema isiklik rekord on 22,74.