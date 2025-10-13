Eneli Jefimova sai ujumise MK-etapil esikoha

18-aastane Jefimova oli liider juba poolel maal ja edestas teiseks tulnud belglannat Florine Gaspardi lõpuks veerand sekundiga. Kolmas oli sakslanna Anna Elendt (29,80).

Oma eelujumises näidatud aega parandas eestlanna kahe sajandikuga. Tema nimel olev rahvusrekord on tunamullu detsembris Rumeenias Otopenis ujutud 29,10.

"Natuke lootsin kiiremini ujuda, aga ei saa midagi viriseda, sest olen näidanud siin Carmelis hooaja esimestel võistlustel häid aegu. Kõige rohkem olen rahul 100 meetriga, kus olen kiiremini ujunud vaid tiitlivõistluste medaleid võites," kommenteeris Jefimova Eesti Ujumisliidu vahendusel.

"Mul on tavaliselt võistlustel ujudes kindel tõmmete arv iga otsa peale ja hetkel olen teinud varasemast vähem tõmbeid. Samas ajad on samad, seega loodame, et olen nüüd lihtsalt tugevam. Saame treeneritega analüüsida, et põhistardiks lühiraja EM-iks oleks kõik paigas."

Ralf Tribuntsov teenis meeste 100 meetri seliliujumises 50,77-ga kuuenda koha ehk isiklik tippmark 50,25 jäi pisut enam kui poole sekundi kaugusele. Poolel maal oli eestlane kolmas. Võitis ungarlane Hubert Kos 49,08-ga.