Curtis ujus kuldmedalile maailmarekordiga, Milak nihutas Euroopa rekordit

Grousset oli pöörde järel maailmarekordist 0,03 sekundit ees, kuid pidi lõpuks leppima hõbemedaliga (+0,22). Pronksmedali sai kaela šveitslane Noe Ponti (+0,45) ning esimesena jäi medalita Milaki koondisekaaslane Hubert Kos (+0,77).

Milak teenis meeste 100 meetri liblikujumises oma neljanda Euroopa meistritiitli ajaga 49,48, millega parandas prantslasele Maxime Grousset'le kuulunud Euroopa rekordit 0,14 sekundiga. Ameeriklasele Caeleb Dresselile kuuluva maailmarekordi alistamisest jäi Milakil puudu vaid kolm sajandikku.

Curtis tuli naiste 50 meetri selilis Euroopa meistriks uue maailmarekordiga 26,56. Senine tippmark püsis ainult ühe päeva, sest Curtis ujus kolmapäevases poolfinaalis välja aja 26,63.

Ujumise Euroopa meistrivõistlustel Pariisis avasid neljanda võistluspäeva õhtuse programmi vägevate tulemustega Itaalia esindaja Sara Curtis ja ungarlane Kristof Milak.

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