Tribuntsov püstitas paari tunni jooksul kaks rahvusrekordit

Ralf Tribuntsov.
Ralf Tribuntsov. Autor/allikas: Dmitrij Shestakov
Ujuja Ralf Tribuntsov tegi laupäeval ajalugu, kui ta püstitas Helsingis toimunud võistlusel nii 100 meetri kompleksujumises kui 50 meetri seliliujumises uue lühiraja Eesti rekordi.

Tribuntsov läbis Hösso-uinti võistlustel distantsi ajaga 52,48, millega parandas Daniel Zaitsevile kuulunud rahvusrekordit (52,82) 0,34 sekundi võrra. Tribuntsov teenis sellega kindla võidu, edestades soomlasi Konsta Rantasuod (56,41) ja Rasmus Söderholmi (57,54).

Eestlane jätkas võistlust rekordilises hoos, kui parandas 50 meetri seliliujumises endale kuuluvat rahvusrekordit. 31-aastane Tribuntsov sai ajaks 23,04, nihutades mullu Budapestis saavutatud rekordit 0,02 sekundi võrra. Ta teenis taas kindla võidu, edestades Antti Huttuneni (26,65) ning Nikolas Ruotsalo (26,65).

Tribuntsov jäi oma esitustega rahule, aga eesmärk viia 50 meetri seliliujumise rekord uude sekundisse jäi veel täitmata. "Puhkasin pärast MM-i ainult ühe nädala. Mul oli selline viha sees!" ütles Tribuntsov pärast võistlust. "Oleme seliliujumist palju harjutanud ja tehnika on saanud paika. Oli hea agressiivne ujumine. Natuke jäi see aeg kripeldama."

Treener Toni Meijel lisas, et kui kompleksujumise kolm ala, liblikas, selili ja krool on hoolealusel kõrgest klassist, siis rinnuliujumine oli puhas eksperiment. "Küsisime rinnuli jaoks Henry Heinalt (Eneli Jefimova endine treener – toim) paar näpunäidet ja läksimegi rekordit püüdma," sõnas juhendaja.

Tribuntsov oleks esialgse plaani järgi ujunud ka 100 meetrit selili, aga ta otsustas koos treener Toni Meijeliga sellest distantsist loobuda.

Järgmisena valmistutakse kolmeks oktoobrikuiseks MK-etapiks, millest kaks toimuvad USA-s ja üks Kanadas. Hooaja tähtsaim võistlus on Eesti ujumiskoondisel 2.-7. detsembrini Poolas toimuv lühiraja EM. 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

