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Tänak: tore oli jälle võistelda!

Autoralli
Ott Tänak
Ott Tänak Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Autoralli

Äsja USA-s toimunud Overmountain Rallyl võidutsenud Ott Tänak ütles pärast rallit, et pidi esialgu veidi rallioludega harjuma, kuid saavutas üpris kiirelt oma tavapärase rütmi.

Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja asusid üle pika aja taas võistlustulle, kui saavutasid Ameerika meistrivõistluste etapil kindla esikoha. Lähim konkurent, Kanada ralliäss Brandon Semenuk jäi neist veidi enam kui minuti kaugusele.

"Väga tore on taas võistelda. Alguses võttis veidi aega kõigega ära harjuda, päris pikk paus oli vahel," ütles Tänak ralliportaalile DirtFish. "Ütleksin, et saavutasime samm-sammult oma rütmi."

Eestlased said Tennessees avakatsel teise koha ning võitsid siis neli tükki järjest. Kuuendal katsel said nad jälle teise koha, misjärel võtsid veel kuus katsevõitu. "Teed olid üsna tehnilised ja aeglased. See oli raske töö, aga nautisime ja nautisime ka seda, et ralli võitsime. [Toyota] Corolla on päris lihtne auto, millega sõita, meil oli mõlemal päeval hea tunne," lisas Tänak.

Tennessee võõrustab üsnagi tõenäoliselt tulevikus ka MM-sarja etappe, Tänak ja Järveoja olid seal testijate rollis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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