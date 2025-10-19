X!

Tribuntsov: loodan, et MK valmistab mind EM-iks hästi ette

Ujumine
Foto: Eesti Ujumisliit
Ujumine

Ainsa Eesti ujujana sel sügisel kogu MK-sarja ehk kõik kolm etappi kaasa teha otsustanud Ralf Tribuntsov läks Westmontis oma põhialal 50 meetri seliliujumises jahtima teist pjedestaalikohta, kuid sellest jäi 18 sajandikku puudu.

Eelmisel etapil nädal aega tagasi esimest korda 23 sekundi piiri alistanud ja teise koha saavutanud Tribuntsov oli seekord neljas ajaga 23,12. MK-sarja üldliider ungarlane Hubert Kos ujus võiduajaks 22,91.

"Tegelikult ühtegi viga ei olnud ja sain maksimaalse ujumise teha, aga eks lõpuks ma arvan, hakkab see püssirohi natuke otsa saama," tunnistas Tribuntsov ERR-ile.

"On olnud päris kiire võistlemine ja kui võrreldes eelmise aastaga ma läksin kogu aeg kiiremaks, siis hetkel ma olen püsinud stabiilne. Ju ma tulin parema vormiga. Kaua ma seda kiirust nüüd säilitada suudan, eks see... loodame, et veel järgmine etapp ka, aga natuke oli väsimus sees."

Kui eelmise nädala seliliujumise finaal oli Tribuntsovi sõnul ideaalilähedane, siis kroolisprindis on parandamisruumi rohkem. Finaalides on kohad olnud seitsmes ja kuues. Eesti rekordi 21,12 püstitas Tribuntsov avaetapil eelujumises.

"Siin on väga sügav bassein ja need esimesed väljumised ma jäin alati vee alla natuke. Sealt läks kindlasti üks kümnendik, kaks... noh, poolteist kümnendikku kaduma," selgitas ta. "Loodame, et tegelikult see 21 piir oleks ka samasugune unistus nagu selili 23 piir. Äkki ma ikka nüüd need kolm päeva puhkan enne Torontot ja saan selle piiri ka ületatud."

Veel paremasse vormi soovib Tribuntsov jõuda Euroopa lühiraja meistrivõistlusteks. Stardid MK-etappidel USA-s ja Kanadas aitavad selle eesmärgi saavutamisele kaasa, usub Eesti esisprinter.

"Esiteks on väga hea treening see võistlemine, sellist tippkiirust... me võime trennis seda teha, aga see ei ole päris see, mis võistlustel. Ja eelmise aasta MM näitas, et tegelikult pärast MK-etappe mul oli kuu aega, kus ma sain ehitada ja MM-il tuli parandusi aegadele," lausus ujuja.

"Ehk siis see näitas, et MK-d oli väga hea ettevalmistus just tiitlivõistlusteks. Sel aastal on Euroopa meistrivõistlused detsembris ja loodan samasugust tulemust, et MK-d valmistavad mind hästi ette EM-iks."

Toimetaja: Siim Boikov

