Ujumise juunioride ja noorte meistrivõistlustel püstitati 21 rahvusrekordit

Ksenia Bažanova
Ksenia Bažanova Autor/allikas: Dmitrij Shestakov
Kohtla-Järvel toimunud Eesti juunioride ja noorte lühiraja meistrivõistlustel nihutati kokku 21 korda vanuseklasside Eesti rekordit.

Kaks täiskasvanute rekordit püstitas väljaspool arvestust võistelnud Ralf Tribuntsov, kes läbis Eesti kõige kiiremad 50 m vabalt 21,08-ga ja 100 m kompleksi 52,20-ga. 

Suurepärast minekut näitas 16-aastane noorte klassi kuuluv Ksenia Bažanova, kes püstitas mitmeid vanuseklasside Eesti rekordeid vabaujumises. Avapäeva finaalis ujus Bažanova 50 meetri vabaujumises välja aja 25,22, mis on nii Eesti noorte kui ka juunioride rekord. 

Teisel võistluspäeval jätkas Bažanova rekordilainel ja juba hommikuses osas sündis Eesti noorte rekord 100 meetri vabaujumises ajaga 54,99. Tulemusega paranes Maari Randvälile kuulunud noorte rahvusrekord (55,62) rohkem kui poole sekundiga. Õhtuses finaalis oli Bažanova veel kiirem ja katsus seina uue Eesti juunioride ja noorte rekordiga 54,43. Aeg tõstis Bažanova Eesti kõigi aegade edetabelis teisele kohale Aleksa Goldi järele.

Eduka võistluse tegi ka noorte klassi kuuluv Emily-Pärli Jäärats, kes kohendas Eesti tütarlaste tipptulemusi viiel alal. Avapäeval parandas ta tippmarke 50 meetri vabaujumises ajaga 25,54 ja 100 meetri liblikujumises tulemusega 1.00,43.

Teisel päeval sai 14-aastane Jäärats 100 meetri kompleksujumises jagu Eneli Jefimovale kuulunud tütarlaste tipptulemusest (1.03,78), ujudes finaalis aja 1.02,73. 100 meetri vabaujumises tuli Jääratsi esituses vanuseklassi parim tulemus 55,23.

Viimane päev tõi Jääratsile tütarlaste tippmargi 50 meetri liblikujumises 27,15-ga. 

Eesti noorte rekordid tegid ka 15-aastane Lenna Marii Pruunlep, kes sprintis 50 meetrit selili sajandiku pealt sama aja, mis Sigrid Sepp 2015. aastal ehk 28,63 ning Gerd Johan Lessing, kes ujus 1500 meetri vabaujumises aja 15.27,65 alistades Kregor Zirgi nimele kuuluva rekordi 15.33,56.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

