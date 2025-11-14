X!

Tribuntsov parandas jälle Eesti rekordit

Ujumine
Ralf Tribuntsov.
Ralf Tribuntsov. Autor/allikas: Aleksei Vorontsov/EUL
Ujumine

Ralf Tribuntsov nihutas Kohtla-Järvel toimuvatel lühirajaujumise Eesti juunioride ja noorte meistrivõistlustel rahvusrekordit.

31-aastane Tribuntsov võistles väljaspool arvestust 50 meetri vabaujumises, kus sai kirja aja 21,08.

Eelmine tippmark 21,12 kuulus samuti Tribuntsovi nimele ja selle tulemuse püstitas ta kuu aega tagasi USA-s Carmelis toimunud MK-etapil.

Eesti Ujumisliidu teatel on Tribuntsov sel hooajal lühikeses basseinis püstitanud kokku kuus Eesti rekordit.

Laupäeval hüppab Tribuntsov vette 100 meetri kompleksis.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

ujumisuudised

14:22

Tribuntsov parandas jälle Eesti rekordit

07.11

Lühirajaujumise EM-il läheb starti 14 eestlast

01.11

Rattur võitis EM-il ka neljanda medali

29.10

Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga teisegi kulla

28.10

Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga kuldmedali

28.10

Paraujuja Keira Rattur võitis EM-hõbeda

27.10

Tribuntsov: võin tugev ja kiire olla, aga detailid on põhilised

27.10

Kregor Zirk: sain vastuse ühele küsimusele

26.10

Hein täiendab teadmisi välismaal: üks konkreetne pakkumine on juba laual ka

26.10

Eesti rekordi püstitanud Tribuntsov lõpetas MK-hooaja pronksiga

25.10

Zirk näitas Rotterdamis põhialal head kiirust

25.10

Tribuntsov pääses Torontos kuuendana finaali

25.10

Kregor Zirk lõpetas Hollandis pika võistluspausi

25.10

Tribuntsov jäi Torontos esimesena pjedestaalilt välja

24.10

Tribuntsov oli Torontos lähedal Eesti rekordile

24.10

Tribuntsov tagas taas koha MK-etapi finaalujumises

23.10

Tribuntsov lõpetab MK-sarja Torontos

21.10

Jefimova ujus USA-s karjääri esimesed Eesti rekordid jardibasseinis

20.10

Tribuntsov lõpetas MK-etapi kaheksanda kohaga

19.10

Tribuntsov: loodan, et MK valmistab mind EM-iks hästi ette

sport.err.ee uudised

16:53

Noormeeste U-17 koondis naaseb Ungarist võidu ja kaotusega

16:25

Kolm eestlast jõudis esimese lume võistlusel sprindis poolfinaali

15:42

"Spordipühapäev" võtab luubi alla seisu Eesti jalgpallis ja laskesuusas

15:02

Soome võrkpallilegend on valmis aitama Barrust

14:22

Tribuntsov parandas jälle Eesti rekordit

13:40

Henri Drell pikendas Joventutiga lepingut

13:01

Eesti korvpallikoondise taustajõududega liitus itaallasest abitreener

12:21

Tuuli Tomingas muukis lahti järskude vormikadude põhjuse

11:38

Aafrika riik sihib olümpiamängude korraldusõigust

11:00

Marchand ületas NHL-is 1000 punkti piiri

10:28

Fenerbahce seljatas Euroliiga liidri

10:14

"Spordis ainult tüdrukud" | Kuidas kaksikud aitavad spordis üksteist edasi?

09:42

Glinka nägi noore korealase alistamisega kõvasti vaeva

09:06

Lauri Markkaneni 40 punktist võiduks ei piisanud

08:36

Prantsusmaa kindlustas MM-pileti, Ronaldo sai punase kaardi

08:08

Mistra alistas tugeva lõpu toel Tapa

13.11

Carlos Alcaraz lõpetab aasta maailma esireketina

13.11

Kalev/Cramo uus peatreener: üldpilt on hea ja energiline

13.11

ETV spordisaade, 13. november

13.11

Mets norrakate väravasajust: kohutavad kuus minutit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo