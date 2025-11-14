Tribuntsov parandas jälle Eesti rekordit
Ralf Tribuntsov nihutas Kohtla-Järvel toimuvatel lühirajaujumise Eesti juunioride ja noorte meistrivõistlustel rahvusrekordit.
31-aastane Tribuntsov võistles väljaspool arvestust 50 meetri vabaujumises, kus sai kirja aja 21,08.
Eelmine tippmark 21,12 kuulus samuti Tribuntsovi nimele ja selle tulemuse püstitas ta kuu aega tagasi USA-s Carmelis toimunud MK-etapil.
Eesti Ujumisliidu teatel on Tribuntsov sel hooajal lühikeses basseinis püstitanud kokku kuus Eesti rekordit.
Laupäeval hüppab Tribuntsov vette 100 meetri kompleksis.
