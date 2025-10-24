Tribuntsov oli Torontos lähedal Eesti rekordile

Eelujumistes näitas 31-aastane Tribuntsov aega 21,22 ja pääses finaali kuuendana. Pärast ujumist tõdes Tribuntsov, et tehnilistes elementides on veel arenguruumi. "Tunne on hea, aga paraku jään väljumisest liiga pikaks vee alla. Veealused jäävad nõrgaks. Tore, et olen stabiilne ja suudan samu aegu näidata, sest tegelikult kaks võistlust juba selja taga," võttis ta eelujumise kokku.

Finaalis õnnestus hommikust aega kärpida ja tulemus 21,17 on vaid viie sajandiku kaugusel esimesel etapil Carmelis ujutud Eesti rekordist (21,12). Tribuntsoviga said sama aja kirja ka kanadalane Ruslan Gaziev ja uusmeremaalane Cameron Gray ning kolm meest jagasid kuuendat kohta.

Tänavuses MK-sarjas on Tribuntsov sel distantsil näidanud elu kolme parimat tulemust: 21,12 Carmelis, 21,22 Westmontis ja 21,17 Torontos.

"Väga rahul olen, et suutsin õhtul jälle natuke kiiremaks minna ja Westmonti etapi aega ka parandada. Kroolisprint on veel toores, seal on vaja veel detailide lihvimisega tegeleda," sõnas Tribuntsov pärast ujumist.

Ala võitis kanadalane Josh Liendo ajaga 20,31. Vahetult enne seda finaali püstitas Liendo 100 m liblikujumises uue maailmarekordi. Reede õhtul stardib Tribuntsov oma põhialal 50 m seliliujumises.