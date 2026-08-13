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Tribuntsov saavutas enda põhialal 13. koha

Ujumine
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Ralf Tribuntsov.
Ralf Tribuntsov. Autor/allikas: Anastasia Karekla/EUL
Ujumine

Ujuja Ralf Tribuntsov saavutas Euroopa meistrivõistlustel Pariisis enda põhialal ehk 50 meetri seliliujumises kokkuvõttes 13. koha.

Hommikuses eelujumises nihutas Tribuntsov rahvusrekordi 24,66-ni, mis andis talle enda eelujumises kolmanda koha. Senine Eesti rekord oli 24,79.

"Oli suhteliselt kontrollitud ujumine, lõpus natuke tõstsin tempot ja väike varu jäi, aga vaatame edasi," rääkis Tribuntsov Duo Stari otse-eetris. "Tänaseid aegu vaadates tuleb [poolfinaalis] kaks kümnendikku kindlasti kärpida ehk siis 24,4 peale ujuda, siis võiks finaalist mõelda. See on realistlik."

Tribuntsov pääses poolfinaali 12. ajaga, eelujumiste kiireim oli neutraalse lipu all võistlev Kliment Kolesnikov 24,12-ga. Daniel Zaitsev sai samal distantsil 25,55-ga 48. koha.

Õhtul ohustas Tribuntsov uuesti rahvusrekordit, lõpetades enda poolfinaalis seitsmendana ajaga 24,69. Võistluse kokkuvõttes teenis ta 13. koha. Viimasena jõudis finaali itaallane Thomas Ceccon 24,45-ga, poolfinaalide kiireim oli neutraalne sportlane Pavel Samusenko 24,03-ga.

Järgmise stardi EM-il teeb Tribuntsov 50 meetri vabaltujumises.

Hommikused tulemused:

Naiste 200 m rinnuliujumises sai Eneli Jefimovaga 2.30,82-ga 18. koha ega pääsenud poolfinaali, küll aga on ta teine varu. Eelujumiste kiireim oli britt Angharad Evans 2.22,66-ga.  

Meeste 200 m vabaltujumises sai Lars Kuljus 1.53,22-ga 71. ja Siim Kesküla 1.53,91-ga 75. koha. Eelujumiste kiireim oli austerlane Christian Giefing ajaga 1.44,96.

Naiste 100 m liblikujumises ujus Margaret Markvardt hooaja tippmargi 1.01,20, mis andis talle eelujumistes 44. koha, Maari Randväli sai 1.01,48-ga 46. koha. Kiireimat aega näitas eelujumistes belglanna Roos Vanotterdijk 56,76-ga.  

4x100 m vabaltujumises sai Eesti teatemeeskond koosseisus Lars Kuljus, Alex Ahtiainen, Oliver Kuulpak ja Siim Kesküla 3.20,08-ga 16. koha, finaali pääses kaheksa paremat.

Toimetaja: Maarja Värv

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