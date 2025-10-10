15 Team Estonia sportlast alustasid Ungari eeskujul Synlabi testimisprogrammiga

Selle aasta oktoobrist vähemalt 2027. aasta lõpuni kestev Synlab Eesti ja Eesti Olümpiakomitee koostöö esimese testimisprogrammi etapiga liitus 15 Team Estonia sportlast oma tugimeeskonnaga. Eesmärk on pakkuda tippsportlastele sportliku soorituse edendamiseks personaalset ja tõenduspõhist tuge.

"Synlabi testimisprogrammi raames hakatakse Team Estonia sportlastele regulaarselt tegema analüüse, mille tulemuste põhjal hinnatakse koostöös Spordimeditsiini SA spordiarstidega sportlaste tervislikku seisundit, taastumisvõimet ja vigastuste riski. See testimisvõimalus täiendab Spordimeditsiini SA poolt teostatavaid terviseuuringuid," selgitas Synlab Eesti laboriarst dr Anneli Raave-Sepp.

Synlabi ja EOK testimisprogrammiga liitus esimeses koostööetapis 15 Team Estonia tippsportlast oma tugivõrgustikuga, kes esindavad nii tali- kui suvespordialasid: ujujad Kregor Zirk ja Ralf Tribuntsov, kümnevõistlejad Johannes Erm ja Rasmus Roosleht, sõudjad Kaarel Kiiver ja Christopher Hein, maadleja Viktoria Vesso, judoka Emma-Melis Aktas, vehklejad Julia Beljajeva ja Julia Trynova, murdmaasuusatajad Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Mariel Merlii Pulles ja Martin Himma ning mäesuusataja Tormis Laine.

Eesti Olümpiakomitee peasekretär Kristo Tohveri sõnul oli programmiga liitumise eelduseks tugev sportlik tase ning see, et tugisüsteem saaks järjepidevalt sportlast tema teekonnal toetada. "Täiendavalt eeldasime ka sportlase ja treeneri huvi tervise- ning treeningandmeid analüüsida ja nende põhjal treeningplaane korrigeerida. Meie sportlaste käsutuses on nüüd üks väärtuslik tööriist, mis toetab neid tõenduspõhiselt," selgitas Tohver.

Eeskuju Ungari olümpiakoondiselt

Synlab Ungari ennetuse ja spordidiagnostika teadusjuht Mate Szasz tõi esile, et sportlaste sooritusvõime hindamisel ei piisa ainult treeningplaanist ja subjektiivsest enesetundest. "Erinevate laborianalüüside andmed aitavad täpsemalt näha, kus asub sportlase keha jaoks optimaalne piir. Kui treeningmaht suureneb, üldiselt tulemused paranevad, kuid kui ületada organismi maksimaalne taluvuspunkt, võib hakata sooritus hoopis langema. Just laboriandmed aitavad tuvastada tasakaalupunkti, kus tõusu ja languse vaheline "aken" on väga väike," sõnas Mate Szasz.

Ta lisas, et analüüside tulemused annavad võimaluse reageerida, jälgida muutusi ning teha järeldusi, mis toetavad otsuseid nii treeningute kui ka taastumise osas. "Oluline on, et iga sportlane vajab individuaalselt kohandatud lahendusi," ütles Szasz.

Dr Raave-Sepp rõhutas, et Ungari sportlaste testimise positiivsele näitele tuginedes koosneb ka Eesti sportlaste testimisprogramm järjepidevast analüüside tulemuste jälgimisest ning tõlgendamisest koos ekspertmeeskonnaga, kuhu kuuluvad Synlabi laboriarst, Spordimeditsiini SA spordiarstid, toitumisnõustajad.

Süsteemne terviseandmete jälgimine ekspertmeeskonna, sportlase ja tema treeneri koostöös ning treeningtegevuse võrdlused, mis baseeruvad personaalsetele andmetele, aitavad sportlasel teha teadlikumaid valikuid nii toitumise, treening- ja puhkeaegade osas ning toetada treeningute ülesehitamist.

Eesti ujuja Kregor Zirk, kes on juba esmased põhipaneeli analüüsid andnud, nentis, et programmiga liitumise suurim väärtus on tema jaoks teaduse arengu rakendamine sportlaste kasuks. "Olen alati tundnud huvi uute meetodite katsetamise vastu. Sellised protseduurid ei võta tükki küljest, nii et teisalt ei ole ka midagi kaotada. Ungari varasema edukuse taustal oli lihtne otsus programmis osaleda," ütles Pariisi olümpiamängudel 200 meetri liblikujumises seitsmenda koha saanud Zirk.

Temaga nõustus ka reedel proovi andmas käinud kümnevõistluse Euroopa meister Johannes Erm. "Proovid on tehtud! Olen elevil, sest sellest programmist võib sportlastele tõesti palju kasu olla – saame parema ülevaate oma tervisest, taastumisest ja võimalikest riskidest," märkis Erm.

65 erinevat analüüsi

Esimene analüüsitav põhipaneel sisaldab 65 vere- ja uriinianalüüsi, mis annab põhjaliku ülevaate erinevatest näitajatest, mis mõjutavad nii ainevahetust kui sooritusvõimet.

"Analüüsitakse näiteks vitamiinide ja mineraalainete taset, põletikunäitajaid, lihaskahjustuse ja ülekoormuse markereid, luu ainevahetuse näitajaid, hüdratsiooni taset ja palju muud, " kirjeldas Dr Raave-Sepp mõningaid näitajaid, mis aitavad treeningotsuseid paremini juhtida.

Oktoobrikuu jooksul teostatakse kõigile 15 sportlasele esimene põhipaneel, millele järgneb ekspertmeeskonna poolt tulemuste tõlgendamine.

"Järgmine, väiksem kontrollpaneel ning eritähelepanu vajavad individuaalsed analüüsid teostatakse kahe-kolme kuu möödudes, millele järgneb taas tulemuste tõlgendamine ja järelduste tegemine, ja nii jääb süsteem kestma pea iga kolme kuu järel," tõi Synlabi laboriarst esile analüüside rütmi.