Jefimova ja Tribuntsov said finaalis seitsmenda koha

Ujumine
Eneli Jefimova
Eneli Jefimova Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Ujumine

Eesti ujujad Eneli Jefimova ja Ralf Tribuntsov pääsesid USA-s Carmelis toimuval ujumise MK-etapil finaali ning saavutasid seitsmenda koha.

50 meetri vabaujumise eelujumises võimsa Eesti rekordi püstitanud Tribuntsov lõpetas finaalis ajaga 21,28, millega pälvis seitsmenda koha. Ameeriklased võtsid kaksikvõidu, esikohal lõpetas Christopher Guilianio (20,83), kellele järgnesid John Alexy (20,88) ning kanadalane Ilya Kharun (20,89).

200 meetri rinnuliujumises seitsmendana finaali saanud Eneli Jefimova jäi finaalis samale kohale, kui sai ajaks kirja 2.20,58. Oma eelujumise ajale tegi ta enam kui sekundi võrra parandust, endale kuuluvast Eesti rekordist jäi ta aga omakorda enam kui sekundi kaugusele.

Võidu teenis USA ujumistäht Kate Douglass ajaga 2.13,97. Konkurendid jäid pea nelja sekundi kaugusele, teise koha pälvis sakslanna Anna Elendt (2.17,80) ning esikolmikusse mahtus veel Lõuna-Aafrika Vabariigi ujuja Rebecca Meder (2.18,14).

Tribuntsov võistleb Carmelis veel ka 50 ja 100 m seliliujumises, Jefimova võistleb laupäeval 100 ja pühapäeval 50 m rinnuliujumises. Lisaks võistleb MK-etapil ka Christopher Palvadre.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

