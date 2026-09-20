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Karol Mets ja Bochum pidid vastu võtma kaotuse

Jalgpall
Karol Mets ja Bochum
Karol Mets ja Bochum Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/STEINSIEK.CH
Jalgpall

Eesti jalgpallur Karol Metsa koduklubi Bochum alistus Saksamaa esiliiga kuuenda ringi kohtumises võõrsil Hannoverile 1:2 ja sai tabelisse hooaja kolmanda kaotuse.

Hannover haaras avapoolajal kaheväravalise edu, kui tabamusteni jõudsid Stefan Teitur Thordarson, kelle vanaonu on endine Eesti koondise peatreener Teitur Thordarson, ja Marcel Hartel, kellega koos mängis Mets St. Pauli päevil.

Kohtumise 77. minutil õnnestus Bochumil üks värav tagasi lüüa, kui sellega sai hakkama vaid 18-aastane poolkaitsja Tom Meyer. Tegemist oli ühtlasi tema esimese tabamusega 2. Bundesligas. Enamat külalised aga ei suutnud.

33-aastane Mets tegi kohtumise Bochumi keskkaitses kaasa algusest lõpuni. Viimased viis kohtumist on ta kuulunud klubi algrivistusse.

Liigatabelis on nüüd Bochum ja Hannover võrdsel pulgal: mõlemal on kirjas kaks võitu, üks viik ja kolm kaotust. See annab neile tabelis vastavalt üheksanda ja kümnenda koha. Täisedu kuue võiduga juhib Saksamaa esiliigast Sofian Gourami klubi Berliini Hertha.

Toimetaja: Siim Boikov

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