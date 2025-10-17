X!

Tribuntsov: esimese etapi edu pealt on hea uutele startidele vastu minna

Ujumine
Ralf Tribuntsov.
Ralf Tribuntsov. Autor/allikas: Aleksei Vorontsov/EUL
Ujumine

Ujumise MK-sari jätkub sel nädalalõpul USA-s Westmontis. Koos maailma paremikuga võistlevad eestlased Ralf Tribuntsov ja Georg Filippov.

Nädal tagasi esimesel etapil Carmelis kaks Eesti rekordit püstitanud ning 50 meetri seliliujumises teise koha võitnud Tribuntsov otsustas seekord alade ­valikut muuta.

Treener Toni Meijeli sõnul on Westmontis fookuses sprint. 31-aastane Tribuntsov stardib kolmel 50 meetri distantsil: 50 m selili-, vaba- ja liblikujumises. "Esimesel etapil nägime ära, et kiirust jagus ja sprint on heas seisus. Katsetame, mida Ralf liblikas teha suudab," kommenteeris Meijel. 

Kahe etapi vahel USA-s iseseisvalt treeninud Tribuntsov lisas, et ootab põnevusega võistlemist ning loodab jätkata rekordite ja pjedestaalide laineharjal. "Üksinda reisimine ja treenimine kasvatab iseloomu. Ma naudin seda väga. Kõik trennid said vahepeal tehtud ja esimese etapi edu pealt on hea uutele startidele vastu minna," rääkis sel sügisel neli rahvusrekordit püstitanud Tribuntsov.

Avaetapil ujus Tribuntsov Eesti rekordid nii 50 meetri vaba- (21,12) kui ka seliliujumises (22,91). 50 meetri liblikujumise rahvusrekord (22,15) kuulub tema treeningkaaslasele Daniel Zaitsevile. Tribuntsovi isiklik tippmark on sellel alal mullu Eesti karikavõistlustel ujutud 22,84. 

Georg Filippov, kes õpib sügisest Pittsburghi ülikoolis, stardib Westmontis 50 meetri vaba- ja liblikujumises ning 100 meetri vabaujumises.

Eelujumised hakkavad Eesti aja järgi kell 18.00 ja finaalid kell 2.00 öösel.

Toimetaja: Henrik Laever

