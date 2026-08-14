Zirk jäi EM-finaalist välja: see ei ole see, mille pärast siia tulin

Zirk läbis reede õhtul toimunud poolfinaalis neli basseinipikkust ajaga 1.56,04, mis andis talle esimeses ujumises kuuenda koha.

Kodustel olümpiamängudel neli kuldmedalit võitnud Leon Marchand pani samas basseinis uuesti oma paremuse maksma ning ujus ainsa mehena alla 1.54, kui sai kirja aja 1.53,95. Prantsusmaa ujumistähe järel oli poolfinaalide teine kiireim mees ungarlane Richard Marton (1.54,47).

Teise poolfinaali võitis itaallane Alberto Razzetti ajaga 1.54,67, aga eestlasest olid seal kiiremad veel kolm meest ehk finaali Zirk seekord ei pääsenud. Kahe poolfinaali kokkuvõttes oli Zirk kümnes. Viimasena viis poolaka Michal Chmielewski finaali aeg 1.56,88 ehk Zirk jäi edasipääsust 16 sajandiku kaugusele.

"Hommikul oli mõnes mõttes päris raske, võib-olla vaimujõudu nii palju ei läinudki kui füüsilist. Olin pärast ikka päris läbi," rääkis Zirk eelujumisest, kus sai ajaga 1.55,96 kokkuvõttes kuuenda koha. "Õhtul proovisin natuke teistmoodi peale minna, otseselt välja ei tulnud, aga oli, mis oli."

Zirk kinnitas, et tema pikaks plaaniks on Los Angelese olümpiamängud. "Töötame praegu tugevalt minu nõrkuste kallal. See hooaeg on imelik olnud, sellest tulenevalt mõnes mõttes ka tänane tulemus. See ei ole see, mille pärast siia tulen. Tuleb natuke seedida ja vaadata korraks asju eemalt," tõdes Zirk.