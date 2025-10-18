Tribuntsov pääses MK-etapil viienda ajaga finaali
Ralf Tribuntsov jõudis USA-s Westmonti linnas toimuval ujumise MK-etapil 50 meetri seliliujumises finaali.
Eelmisel nädalavahetusel sel alal Eesti rekordnumbrid 22,91-ni viinud Tribuntsov sai laupäevases eelujumises kirja 23,30, mis andis talle kokkuvõttes viienda koha.
Parima soorituse tegi 200 meetri distantsi valitsev olümpiavõitja ungarlane Hubert Kos, kes ujus ainsana alla 23 sekundi (22,73).
Tribuntsovist olid kiiremad ka mitmete tiitlivõistluste medalitega pärjatud Dylan Carter (23,04), Kacper Stokowski (23,18) ja Thomas Ceccon (23,18). Seejuures püstitas Pariisi olümpial 100 meetri selilis kuldmedali napsanud Ceccon uue isikliku rekordi.
Koha finaalis tagasid endale veel Miroslav Knedla (23,33), Lucien Vergnes (23,35) ja Cameron Gray (23,55).
Finaalid algavad Eesti aja järgi öösel kell 2.00.
