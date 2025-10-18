Tribuntsov pääses MK-etapil viienda ajaga finaali

Koha finaalis tagasid endale veel Miroslav Knedla (23,33), Lucien Vergnes (23,35) ja Cameron Gray (23,55).

Tribuntsovist olid kiiremad ka mitmete tiitlivõistluste medalitega pärjatud Dylan Carter (23,04), Kacper Stokowski (23,18) ja Thomas Ceccon (23,18). Seejuures püstitas Pariisi olümpial 100 meetri selilis kuldmedali napsanud Ceccon uue isikliku rekordi.

Parima soorituse tegi 200 meetri distantsi valitsev olümpiavõitja ungarlane Hubert Kos, kes ujus ainsana alla 23 sekundi (22,73).

Eelmisel nädalavahetusel sel alal Eesti rekordnumbrid 22,91-ni viinud Tribuntsov sai laupäevases eelujumises kirja 23,30, mis andis talle kokkuvõttes viienda koha.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: