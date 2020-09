Kristjan Port dopingupatustest: meil on maailmatasemel petjaid

"Praegu on teada, et tema (Schmidti - toim.) käest on seda "teenust" saanud vähemalt 23 sportlast kaheksast riigist ja arvatakse, et neid on rohkem. Saksamaal kuulati üle 50 tunnistajat, kellest osadele esitatakse võib-olla veel süüdistus. See on suhteliselt suur võrgustik," rääkis spordibioloogia professor Kristjan Port "Ringvaates".

Mida võib tuua Schmidti võimalik süüdimõistmine Eesti sportlastele? "Ühest küljest võib öelda, et ega me oma varju eest ära ei jookse. Enne jõule peaks see kohtuskäimine olema lõppenud, kus kuulatakse ära kõik osapooled. Kuna me teame, et meie inimesed on suhteliselt võrgustunud ja mõned on tähtsat rolli mänginud, siis see alles selgub. Arvatavasti süüdistused hakkavad esile tooma vastusüüdistusi ja seda peame veel ära ootama."

"Vähemalt 23 sportlase puhul on teada, et nad on seda teenust kasutanud. Järsku alustatakse veel nende puhul eraldi juurdlusi ja sealt tuleb arvatavasti veel midagi välja. Neid võib tõesti väga palju olla."

Kas meil võib Eestis olla veel dopingupatuseid? "Ma usun, et päris kindlasti. Eesti on maailmatasemel spordiriik ja meil on ka maailmatasemel petjaid. Siin ei tasu väga illusioone luua - see ei ole kurjasti öeldud, see on puhtalt statistiline paratamatus. Mitte kõik patustajad ei jää vahele, aga ega nende elu ka väga mugav ei ole, kui neid juhtumeid üha rohkem ja teravamalt uurima hakatakse," arvab Port.

"Terve ühiskonna tunnus on, et me teame kes patustab, patustaja tunnistab selle üles ja me kõik klaarime selle sõbralikult ära, niimoodi, et me kõik õpime sellest. Eesmärk ju on, et tulevikus seda ei tehtaks. Kui me aga muudame selle natuke õelaks meelelahutuseks, kus oleks vaja vaid pealkirju saada, siis arvan, et see teeb meid ainult haigemaks."

Eesti suusasportlastest jäid mulluse Seefeldi MM-i eel toimunud haarangu käigus vahele Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu, hiljem tunnistas veredopingu tarvitamise üles ka Algo Kärp. Samuti sai karistada Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu juhendamisel treeninud kasahh Aleksei Poltoranin. Tänavu aprillis selgus, et Tammjäv ja Veerpalu olid tarvitanud veel ka kasvuhormooni.