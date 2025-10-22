X!

19-kordne Eesti meister: me olime õppelabor, kelle pealt tulid algteadmised

Suusatamine
Piret Niglas.
Piret Niglas. Autor/allikas: Kuvatõmmis/ETV
Suusatamine

"Pealtnägija" dokumentaalfilmis "Mati Alaver – valgusest varju" on 19-kordne Eesti meister Piret Niglas ainus omaaegsetest Alaveri hoolealustest, kes räägib kahtlaste ainetega eksperimenteerimisest.

Kohtla-Järvel sündinud Niglas oli Albertville'is esimeseks olümpiastarti läinud taasiseseisvunud Eesti sportlaseks. Lillehammeri OM-il saavutas ta 5 km distantsil 22. ning 15 km distantsil 23. koha. Eesti meistriks tuli ta 19 korral ning võitis 1999. ja 2000. aastal ka Tartu maratoni.

"[Alaveri] arust olid kõik tüdrukud ülekaalulised," meenutas Niglas "Pealtnägija" dokumentaalfilmis. "Ta tegi meile nii-öelda esimese teoreetilise tunni ja tal olid laua peal kolm peeglit. Mu sisetunne ütles, et nii, üks kuulub mulle ja ma sain aru ka sellest ülekantud tähendusest, et mida see tähendab. Ma olin hästi kuulekas. Ma kuulasin kõike, mida Mati Alaver rääkis. Ja nii ma ka tegin."

Treeningpäevik, mille Alaver kohustuslikuks tegi, näitab, et vaevu täisikka jõudnud neiu kahtlustas juba toona, et vitamiinide sildi all veeni lastavad preparaadid pole see, mis väideti, ja mõjusid halvasti. Tagantjärgi kahtlustab ta, et tegu võis olla dopinguga.

"Täpselt nädal aega pärast võistlust olid jalad alt ära. Siis läks kõik käest," meenutas Niglas dokfilmis. "Minu päevikus on see kirjas niimoodi, et oli tilgutamine, näidati, et kõik on lubatud asjad. Nädal aega või kümme päeva enne Liidu juunioride meistrivõistlusi. Läks veel nädal aega mööda ja siis ma ärkasin palavikuga. Väga raske olla. Üks päev võetakse palavik maha, õhtuks on hullem."

"Kui nüüd tagantjärgi hakata vaatama, siis me olime see õppelabor, kelle peal siis ilmselt midagi võib-olla prooviti, kuhu siis lõpuks välja areneti. Aga kuskilt tulid ju algteadmised, eks ju? Ja ilmselgelt, et tulid ka meie pealt," mõtiskles Niglas.

* * *

"Pealtnägija" dokumentaali "Mati Alaver – valgusest varju" esimest osa saab vaadata siit või Jupiterist, teine osa linastub ETV-s 29. oktoobril kell 20.05.

Autor-stsenarist Mihkel Kärmas, režissöörid Raivo Maripuu, Vladlen Pobjaržin, toimetajad Kristjan Pihl, Taavi Eilat, Maarja Värv, Merilin Pärli, Uljana Kuzmina, produtsent Piret Priisaar.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

21:42

VAATA | "Pealtnägija" dokk "Mati Alaver – valgusest varju" esimene osa

21:39

Olle: kõik ahmisid iga sõna, mis medalivõidu puhul Mati suust välja tuli

21:33

Skandaalne Austria suusatreener: Alaver tundus mulle nagu KGB ohvitser

21:25

19-kordne Eesti meister: me olime õppelabor, kelle pealt tulid algteadmised

21:08

VIDEO | Paide poolkaitsja säras hiilgava kauglöögiga

21:00

Levadia loovutas tiitliheitluses olulisi punkte Uuendatud

20:30

Neidude jalgpallikoondis alustas valikturniiri kaotusega Inglismaale

19:53

Pariisi olümpial põrunud Hashimoto lunastas end kolmanda MM-tiitliga

19:14

Itaalia mäesuusatamist tabas veel üks valus hoop

18:32

Werderi direktor kiitis pingile lükatud Heina suhtumist

laskesuusatamine

19.10

Lisa Vittozzi tegi Münchenis suurepärase tagasituleku

16.10

Norra laskesuusakoondis võtab ette vastuolulise kopterilennu

02.10

Maailma parimad laskesuusatajad võistlevad Münchenis biatlonifestivalil

23.09

Kohustuslik kommertsvõistlus segab laskesuusatähtede ettevalmistust OM-iks

jäähoki

16:43

Pittsburgh Penguins sai uue punktikuninga

21.10

NHL-is langes viimane kaotuseta meeskond

20.10

Võiduhoos Red Wings murdis ka Oilersi

18.10

Ovetškin avas väravaarve ja Capitals pikendas võiduseeriat

freestyle suusatamine

18.08

Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

06.08

Kelly Sildaru paneb algaval hooajal rõhku kolme ala asemel ainult ühele

25.06

Sildaru tahab võistlustele naasta detsembris: iga päev põlvele ei mõtle

09.05

Elva saab mitmekülgse suusaspordipargi

kahevõistlus

29.09

Riiber: pean vormi hoidma, et lapsed mööda ei paneks!

26.09

Ilves tahab olümpiamedalit: ma ei ela illusioonides, aga see on eesmärk

26.09

Ilvese treener: mida rohkem hüppele mõtled, seda keerulisemaks see läheb

26.09

Riiber ERR-ile: Ilves peab leidma värskuse, et võidelda olümpiakulla eest

suusatamine

21:42

VAATA | "Pealtnägija" dokk "Mati Alaver – valgusest varju" esimene osa

21:39

Olle: kõik ahmisid iga sõna, mis medalivõidu puhul Mati suust välja tuli

21:33

Skandaalne Austria suusatreener: Alaver tundus mulle nagu KGB ohvitser

21:25

19-kordne Eesti meister: me olime õppelabor, kelle pealt tulid algteadmised

kiiruisutamine

11.04

Liiv: üritame ettevalmistusperioodil treeneritega paremini ühel lehel olla

15.03

Liiv teenis hooaja viimases stardis üheksanda koha: väga õpetlik hooaeg

14.03

Marten Liiv alustas MM-i 14. kohaga, de Boo jättis Stolzi kullata

12.03

Marten Liiv stardib MM-il kolmel distantsil

suusahüpped

02.10

MK-sarja üldvõitja: Norra suusahüppajad häbistasid meie spordiala

28.09

Aigro treener on optimistlik: tema lennuoskused on juba väga head

27.09

Aigro krooniti Eesti parimaks suviseks suusahüppajaks

27.09

Kaimar Vagul jäi kahel päeval järjest neljandaks

iluuisutamine

19.10

Selevko tuli GP-etapil kaheksandaks

18.10

Mihhail Selevko hoiab GP-etapil kuuendat kohta

16.10

Levandi võitis Tartus, Lisovskaja tuli teiseks

11.10

Langerbaur langes vabakavaga, aga jäi Lisovskaja ette

mäesuusatamine

19:14

Itaalia mäesuusatamist tabas veel üks valus hoop

02.10

Juhan Luik tegi kahel alal karjääri parimad tulemused

24.09

Itaalia suur olümpialootus võitleb ajaga

19.09

Eesti mäesuusatajad sihivad mitmekesi olümpiale

jääkeegel

10:36

Kaldvee ja Lill kaotasid MK-etapil Jaapani paarile

20.10

Olümpialootused Kaldvee ja Lill pääsesid MK-etapil pjedestaalile

17.10

Kaldvee ja Lill lõpetasid pika võistluspausi: suurem põhja ladumise faas on läbi

06.10

Eesti kurlingunaiskond tuli MK-etapil neljandaks

lumelauasõit

04.05

Treener Freimuth: Mai Brit püsis tugeva sportlasena hooaja lõpuni vastu

26.03

Anga piirdus MM-i Big Airi võistlusel kvalifikatsiooniga

20.03

Anga ei saanud MM-i kvalifikatsioonis korralikku laskumist kirja

13.03

Konkurentide abiga starti pääsenud Anga teenis MK-punkte

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo