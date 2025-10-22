19-kordne Eesti meister: me olime õppelabor, kelle pealt tulid algteadmised

Kohtla-Järvel sündinud Niglas oli Albertville'is esimeseks olümpiastarti läinud taasiseseisvunud Eesti sportlaseks. Lillehammeri OM-il saavutas ta 5 km distantsil 22. ning 15 km distantsil 23. koha. Eesti meistriks tuli ta 19 korral ning võitis 1999. ja 2000. aastal ka Tartu maratoni.

"[Alaveri] arust olid kõik tüdrukud ülekaalulised," meenutas Niglas "Pealtnägija" dokumentaalfilmis. "Ta tegi meile nii-öelda esimese teoreetilise tunni ja tal olid laua peal kolm peeglit. Mu sisetunne ütles, et nii, üks kuulub mulle ja ma sain aru ka sellest ülekantud tähendusest, et mida see tähendab. Ma olin hästi kuulekas. Ma kuulasin kõike, mida Mati Alaver rääkis. Ja nii ma ka tegin."

Treeningpäevik, mille Alaver kohustuslikuks tegi, näitab, et vaevu täisikka jõudnud neiu kahtlustas juba toona, et vitamiinide sildi all veeni lastavad preparaadid pole see, mis väideti, ja mõjusid halvasti. Tagantjärgi kahtlustab ta, et tegu võis olla dopinguga.

"Täpselt nädal aega pärast võistlust olid jalad alt ära. Siis läks kõik käest," meenutas Niglas dokfilmis. "Minu päevikus on see kirjas niimoodi, et oli tilgutamine, näidati, et kõik on lubatud asjad. Nädal aega või kümme päeva enne Liidu juunioride meistrivõistlusi. Läks veel nädal aega mööda ja siis ma ärkasin palavikuga. Väga raske olla. Üks päev võetakse palavik maha, õhtuks on hullem."

"Kui nüüd tagantjärgi hakata vaatama, siis me olime see õppelabor, kelle peal siis ilmselt midagi võib-olla prooviti, kuhu siis lõpuks välja areneti. Aga kuskilt tulid ju algteadmised, eks ju? Ja ilmselgelt, et tulid ka meie pealt," mõtiskles Niglas.

