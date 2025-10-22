Skandaalne Austria suusatreener: Alaver tundus mulle nagu KGB ohvitser

Skandaalne Austria suusatreener Walter Mayer, kellele on dopingurikkumiste eest mitmel korral vanglakaristus mõistetud, ütles "Pealtnägija" dokumentaalfilmis "Mati Alaver – valgusest varju", et tema ja Alaveri läbisaamine ei olnud dopinguga seotud ja kuigi neil oli sõbralik suhe, tundus Alaver talle nagu KGB ohvitser, kes kogu aeg küsis küsimusi, aga ise millelegi vastata ei tahtnud.

Maailma eliidis tutvus ja ajapikku ka sõbrunes Alaver Austria treeneri Walter Mayeriga, kes hiljem sattus korduvalt dopinguskandaalidesse. "Mulle meeldis pidutseda. Mati minu teada ei joo üldse alkoholi," rääkis diskrediteeritud treener Mayer dokumentaalfilmis. "See oli alati väga vaba ja lõbus suhe ning me tegelikult narrisime Matit rohkem kui kiitsime, sest ta tundus mulle nagu KGB ohvitser. Ta küsis minult alati kõike, aga ei vastanud eriti, kui mina talle küsimusi esitasin. Aga mind paelus pühendumus, millega ta oma sportlaste eest võitles."

"See on alati olnud vaba ja sõbralik suhe. Kui arvate, et meil on alati olnud dopingul põhinev suhe, siis see pole üldse tõsi," lisas ta.

2009. aasta aprillis avaldas Austria ajalehzt Kurier artikli, kus räägiti Mayerist ja temaga seotud nn Humanplasma dopinguafäärist ning mainiti ka Veerpalu nime. "See on lihtsalt süüdistus ilma ühegi tõelise asitõendita, suhtuksin sellesse väga kriitiliselt," ütles Mayer. "Mind häirib, kui spordiikooni, nagu oli Veerpalu, süüdistatakse tagantjärele asjades, mida ei saa tõestada. Mis ei tähenda, et Mati oleks täiesti süütu. Ta pole mingi ingel. Aga ma olen sada protsenti kindel, et eestlased polnud sellega seotud. Ma ei saa öelda, et eestlased pole üldse dopingut tarvitanud, aga ma olen kindel, et nad polnud Humanplasmaga seotud."

"Pealtnägija" dokumentaali "Mati Alaver – valgusest varju" esimest osa saab vaadata siit või Jupiterist, teine osa linastub ETV-s 29. oktoobril kell 20.05.

Autor-stsenarist Mihkel Kärmas, režissöörid Raivo Maripuu, Vladlen Pobjaržin, toimetajad Kristjan Pihl, Taavi Eilat, Maarja Värv, Merilin Pärli, Uljana Kuzmina, produtsent Piret Priisaar.