Ausa spordi eeskujuks valiti endine tippsuusataja Piret Niglas

Piret Niglas
Piret Niglas
Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) kuulutas 2025. aasta ausa spordi eeskujuks endise tippsuusataja Piret Niglase. Tiitli pälvib inimene, kes on märkimisväärselt edendanud diskrimineerimisvaba, eetilist ja ausat sporti.

Piret Niglas on avalikult ja ausalt jaganud kogemusi, millest Eesti spordis on pikka aega vaikitud. 2025. aastal ilmunud kahes dokumentaalfilmis, Delfi Meedia filmis "Kindral" ja "Pealtnägija" linateoses "Mati Alaver – valgusest varju" rääkis ta 1980. aastatel toimunud praktikatest, kus sportlasele manustati aineid ja rakendati meetodeid, mille tegelik olemus ei olnud talle teada. Niglase avameelsus ja osalus dokumentaalides aitas avada Eesti suusatamise varasemate edusammude ning hilisemate dopingujuhtumite tausta.

Saavutusspordi kirkaid tulemusi ja rahvusvahelist edu on korduvalt varjutanud dopingujuhtumid, mis on ilmsiks tulnud nii vahetult kui ka aastate möödudes. Sellised rikkumised ei mõjuta üksnes üksikuid sportlasi, vaid kogu spordiala ja usaldust spordi vastu laiemalt. Ausa ja turvalise spordi tagamisel on eriti oluline roll sportlastel, treeneritel ja tugipersonalil, kelle teadlikkus ja valmisolek kahtlastest praktikatest teavitada, aitab kaitsta sportlaste tervist ning ausa konkurentsi põhimõtteid.

EADSE rõhutab, et ausa ja turvalise spordikeskkonna kujundamisel on keskne roll just spordis osalejatel endil. EADSE juhatuse liikme Kaido Kaljulaidi sõnul on Niglase avameelsus oluline nii dopinguennetuse kui ka sportlaste heaolu vaates. "Piret Niglas on oma kogemustest ausalt rääkides toonud esile dopinguvastase võitluse ühe keskse põhjuse – pikaajalise tervisekahju, mis mõjutab sportlast ka pärast karjääri lõppu," ütles Kaljulaid. "Samuti näitab tema lugu, kui haavatav võib sportlane olla olukordades, kus talle manustatakse keelatud aineid tema enda teadmata. Sellest rääkimine nõuab julgust ja on eeskujuks kogu spordikogukonnale," märkis Kaljulaid.

Ausa spordi eeskuju Piret Niglase sõnul on nendest teemadest rääkimine vajalik eelkõige noorte sportlaste pärast. "Tippsporti jõudmine on ajas muutunud üha keerulisemaks ning noored peavad teadma, millised ohud võivad neid ees oodata, ka need, mida nad ise ei pruugi märgata. Sportlase ja treeneri suhe põhineb usaldusel ning noore sportlasena ma usaldasin oma treenerit ega olnud teadlik, et minuga võidi manipuleerida või et tehtud otsustel võivad olla pikaajalised tagajärjed tervisele. Tol hetkel oli minu arusaam, et kõik, mida minuga tehakse, on lubatud," selgitas ta. Niglas lisas: "Tagantjärele teame rohkem, kuid just seetõttu on oluline neist lugudest rääkida, et samad vead ei korduks." Tema hinnangul aitab aus arutelu spordipahede üle kaasa turvalisema ja vastutustundlikuma spordikeskkonna kujunemisele ning annab ka pealtvaatajatele selgema arusaama toimunust.

EADSE tegeleb igapäevaselt spordis esinevate ohukohtade teadvustamise ning teavitusvõimaluste tutvustamisega, et kaitsta sportlaste tervist, inimväärikust ja ausat konkurentsi. Selleks on loodud teavitusplatvorm Spordivalvur, kuhu saavad sportlased, treenerid, tugipersonal ja teised spordis osalejad edastada teavet võimalikest rikkumistest või kahtlastest olukordadest. Ka üksik infokild võib olla oluline, et kujundada tervikpilti ja vajadusel sekkuda.

Ausa spordi eeskuju tiitel anti välja neljandat korda. Eelmisel aastal pälvis tunnustuse e-spordi kogukonna ausa spordi eestvedaja Andri Allas. Varasemalt on tunnustuse saanud väärkohtlemisest teavitanud sportlane Margareta Schönberg ning Eesti Võimlemisliidu toonane peasekretär, praegune president Natalja Inno.

Toimetaja: Anders Nõmm

19.01

Vehklemisliidu peasekretär: peatreeneri küsimusele tuleb leida lahendus

19.01

Hernits: paljud riigid on meie peale kadedad

19.01

Zopp: Eesti tennisistile välismaal punast vaipa lahti ei rullita

14.01

Suurvõistlus võib tuua Tehvandile kauaigatsetud täienduse

12.01

Soomlasest treener lammutab Eesti käsipalli seniseid põhitõdesid

