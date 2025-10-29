Prokurör lisaverega lendamisest: see üllatas ka meid kui uurijaid

2018. aasta taliolümpia Lõuna-Koreas PyeongChangis oli võrgustiku kõikide liikmete jaoks tippsündmus. Saksa arst Mark Schmidt disainis üksikasjaliku dopinguprogrammi, muuhulgas plaaniti, kuidas abimees Dirk Quiatkowski koos vajalike seadmetega teise ilma serva reisib. Karel Tammjärv tegi olümpiahooaja dopinguteenuse kalkulatsioone nelja sportlase jaoks, kelleks – nagu kirjavahetusest selgub – on taas tema ise, Andreas Veerpalu, Algo Kärp ja Aleksei "Einstein" Poltoranin. Vahelejäämise vältimiseks otsustati transportida veri Lõuna-Koreasse enda kehas.

"Enne lendu kandsime eestlastele ja kasahhile verd ning lisaks manustasin ma Clexane 40 või 60 (sõltuvalt kehakaalust) tromboosi profülaktikaks. Lihtsalt selleks, et midagi ei juhtuks," selgitas Schmidt enda tunnistuses.

Vere tankimine toimus taas Saksamaal ja Tammjärv postitas isegi sotsiaalmeediasse vahvaid pilte lennust Koreasse.

"Kui vastupidavusala sportlane istub tunde sundasendis ja tema punaste vereliblede hulk on suur, siis arvestades profisportlase pulsi eripäraga, on see väga ohtlik," selgitas Austria prokurör Dieter Albert. "See üllatas ka meid kui uurijaid. Nii jõudis veri maailma teise otsa. Verd ei transporditud pagasis. See oleks silma torganud. See oli riskantne ettevõtmine."

"Dirk Quiatkowski saatsime juba kolm päeva varem kohale. Tal olid kaasas tühjad täisvere kotid, Clexane ja oletatavalt ka süstimisvahendid. Kohapeal polnud meil algul autot, peavarjuks oli üks puhkekorter. Dirk pidi alati minuga kontakteeruma, kui palju vaja sisse, kui palju välja lasta. Aga Alaver suhtles samuti minuga," selgitas Schmidt ülekuulamisel.

"Pealtnägija" käsutuses on mitu dokumenti, milles ka Quiatkowski kirjeldab, kuidas kohtus olümpial korduvalt "Kindraliga" ja teenindas "Einsteini" ning eestlasi. Tema sõnul oli Andreas Veerpalu isa Andrus Veerpalu samas toas, kui ta Lõuna-Koreas pojale veredopingut tegi ning Schmidt olevat kinnitanud, et isa oli ise aktiivne osaline veredopingus.

Lisaveri transporditi ka Euroopasse tagasi sportlaste kehas ja võeti välja Tallinnas. Selleks lendas Eesti pealinna Schmidti teine abiline, meditsiiniõe taustaga Diana Sommer. Protseduur toimus hotellis.

"Ma pidin Einsteinilt vere välja võtma. Läksime mõlemad tuppa ja kui ta näitas mulle kohta, kuhu ma peaks torkama, ma keeldusin ja ei teinud seda. See oli ta vasak käsi, küünarliigese koht ja veresooned olid täielikult läbi torgatud, tulipunane, turses," kirjeldas Sommer enda tunnistuses. "Mark veenis siis Einsteini, et ma võiks torgata kuhugi teise kohta. /…/ Siis ma võtsin veel verd Andrejlt, PC-lt ja Maxilt. Nad jõudsid lennu hilinemise tõttu hiljem kohale ja kõigilt kolmelt võtsin ma kaks kotti verd välja. Ka nende käed ei näinud head välja. Mitte nii halvad nagu Einsteinil, aga ka mitte head."