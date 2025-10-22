X!

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

Kolmapäeva õhtul esilinastub ETV ekraanil "Pealtnägija" dokumentaalfilmi "Mati Alaver – valgusest varju" esimene osa. Hommikusaates "Terevisioon" käisid sel teemal rääkimas "Pealtnägija" toimetaja Kristjan Pihl ning teenekas spordiajakirjanik Jaan Martinson.

Kaheosalise Eesti suusatamise pahupoolest rääkiva dokfilmi esimene osa on ETV eetris täna kell 20.05, teine osa linastub täpselt nädala pärast. "Need kaks saadet on väga erinevad," kinnitas Pihl "Terevisioonis". "Esimene osa räägib taustaloo: kes on Mati Alaver, milline on olnud Eesti suusatamise lugu, kuidas see kõik algas, kuni suurte dopinguskandaalideni. Teine osa on palju detailsem käsitlus viimase aja suurtest paljastustest."

Eesti publikul on samal ajal võimalik vaadata kaht samateemalist filmi, sest äsja linastus ka Delfi Meedia toodetud "Kindral". "Kindlasti on neid filme vaja, sest need haavad peaksid olema kogu aeg lahti rebitud," arvas Martinson. "Me ei saa ära unustada. Dopinguskandaalidest on aega mööda läinud ja kuidagi hakkab see asi ära hägustuma, aga me peame oma ajalugu elus hoidma ja lootma - kasvõi naiivselt -, et kunagi selgub kasvõi kümnendik tõest."

Pihli sõnul oli tal suve lõpus lootus, et Alaver räägib ise oma loo ära. "Tean, et paljud spordikorüfeed on üritanud temaga nendest asjadest rääkida ja võib-olla on omakeskis ka midagi arutatud, aga selline konkreetne lootus, et ta tuleb ühel hetkel kaamera ette, oli augusti lõpus-septembri alguses. Pidasime ühe telefonikõne, mis oli 40 minutit pikk, kokkuleppel, et me seda ei salvesta ja see jutt jääb meie vahele. Mul tekkis tõesti selline tunne, et äkki... Mulle tundub, et Mati Alaver tegelikult tahaks rääkida, aga on asju, mis ei lase tal seda teha."

Martinson ei usu, et Alaver kõigest juhtunust kunagi avalikkuse ees räägib. "Ma kardan, et selle loo rääkimine viiks põhja väga palju inimesi. Mati Alaver võiks rääkida oma lugu, aga tema lugu ei ole üksikisiku lugu. Kahtlemata ei saa ta kellelegi teha seda, mida nood ei taha. Ütleme ausalt, see on nagu vanglamentaliteet: sa ei saa teiste nimel mitte midagi rääkida ja neid sisse vedada."

Pihli sõnul saab "Pealtnägija" dokfilmist teada palju uusi detaile. "Suures pildis need detailid ei ole lihtsalt sellised, et kes helistas kellele ja mida täpselt sõnumis ütles, vaid need annavad tavalisele inimesele väga selge pildi, et see ei olnud juhuslik, ei olnud üks võistlus, ei olnud mõned aastad. See on olnud väga pikk lugu läbi Eesti suusatamise ajaloo," sõnas ta.

Isutekitajana "Terevisiooni" eetris olnud klipis rääkis endine Eesti ja NSVL-i suusakoondise liige Uno Leist, et Alaver möönas talle oma dopingutarvitamist juba 1970. aastate lõpus. "Me oleme seda uurinud, oleme näpud taha saanud ja meil on valmis olnud artikkel, mis toimus 1980. aastatel Mati Alaveriga, aga me ei saanud sellele pädevat kinnitust, et öelda, et jah, asi oli täpselt nii. Inimene, kes sellest rääkis, ei olnud tol hetkel adekvaatne. Jäime aasta hiljaks," meenutas Martinson.

Toimetaja: Anders Nõmm

