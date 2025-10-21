KUULA | "Võimla" küsis: kas Eestile on vaja filmi Mati Alaverist?

Tali püsib jätkuvalt taevas, aga suusajutud algasid. Esimene Mati Alaverist rääkiv dokumentaalfilm on avalikkuse ees, kohe järgneb ka teine. Sellest lähtuvalt küsime: kas Eestile on vaja filmi Mati Alaverist?

Autoralli MM-etapil Kesk-Euroopas võidutses karjääri lõpetav Kalle Rovanperä. Sebastien Ogier katkestas, Ott Tänak Toyotadele vastu ei saanud. Kuidas edasi? Sarnaselt rallile kogub tiitliheitlus tuure ka vormelimaailmas.

Räägime loomulikult ka sõudmisest, sest suurkujud Tõnu Endrekson ja Allar Raja kuulutasid pika ja eduka karjääri ametlikult lõppenuks. Korvpalliväljakutel aga annab hooaja alguses tooni Tartu.

