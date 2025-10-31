X!

Kersna: Alaveri probleem pole psühholoogiline, vaid psühhiaatriline

Suusatamine
Foto: Kairit Leibold/ERR
Suusatamine

Kinosaalides ja teleekraanidel on viimastel nädalatel saanud näha kaht dokumentaalfilmi suusatreener Mati Alaverist. Legendaarne ajakirjanik Vahur Kersna ütles, et huvilistel tasub minna vaatama mõlemat filmi, sest need lähenevad dopinguskandaalile erinevate nurkade alt.

Oktoobri lõpus esilinastusid väikese vahega kaks dokumentaalfilmi Mati Alaverist: 17. oktoobril näidati esmakordselt Delfi Meedia toodetud filmi "Kindral" ning 22. ja 29. oktoobril näidati "Pealtnägija" asemel ETV kanalitel dokumentaali "Mati Alaver - valgusest varju".

Kersna rääkis reedel Raadio 2-le, et on mõlemat filmi näinud ning need räägivad samal teemal kaks väga erinevat lugu. "Ma ei taha kindlasti neid võrrelda selles mõttes, et kumb on parem või kumb on halvem. Me ei saa võrrelda näiteks sokke ja kindaid," sõnas ta. "Pealtnägija materjal andis ühe pildi, nad keskendusid ühtedele asjadele ja see Delfi toode oli täiesti teistsugune."

Alaver on mõistagi eestlaste jaoks vastuoluline inimene, kes ohverdas ülima eesmärgi nimel kõik, et kuskilt murdosasekundeid võita. Kas ta oli halb inimene või hoopis hull geenius, kes oli edu saavutamise nimel kõigeks valmis?

"Adolf Hitler oli ka fenomen, Jossif Stalin oli fenomen, Vladimir Putin on ka fenomen," ütles Kersna. "Nad on keskendunud ühele eesmärgile, suurele maailmavallutuse eesmärgile ja milliseid ohvreid selle nimel tuuakse, ei ole tähtis."

"Priit Pullerits nimetab oma arvustuses seda väljendiga "sõge fanatism". Seda ta on. Kui sul on suur eesmärk elus ja sa püüdled selle poole, jättes endas selja taha musta maa, siis kas see on õige? Kas see on see, mille põhjal me inimesele püstitame kuldseid ausambaid?" sõnas Kersna. "See film ja see lugu ise, mida on võrreldud antiiktragöödiaga, tekitab väga palju küsimusi. See on ka põhjus, miks nii palju on ilmunud erinevaid arvamusi. Ühed arvavad nii, teised natukene teistmoodi, see tekitab mõtteid ja see ongi väga hea."

"Mõned asjad me ühiskonnas võiksime rääkida vähemalt enda jaoks selgeks. Kui okei on see, et suure eesmärgi nimel sa tood eetika moraali ohvriks. Kui okei on ühiskonnas sulitsemine ja valetamine nii-öelda õilsa eesmärgi nimel?"

Vahur Kersna Autor/allikas: Margarita Mironova-Malkin

Kui mujal maailmas on dopinguga patustanud sportlased ja treenerid oma suu puhtaks rääkinud ja ühiskond on neile suuresti andestanud, siis Kersna sõnul on naiivne arvata, et Mati Alaver palub eestlastelt andestust. "See on see põhjus, miks "Pealtnägija" film jäi nii kauaks venima," ütles Kersna.

"Alaver ei tule välja ja me nägime mõlemast filmist, milline metodoloogiline valetaja ta on. See ei ole psühholoogiline, see on psühhiaatriline probleem ja psühhiaatria töömaa teda analüüsida ja selgitada, mis inimene see on. Pealtnägija filmi üks suur pluss minu jaoks oli ka see, et nad võtsid ette selle, kust Alaver on tulnud, missugune inimene ta on, milline on tema see olemus, me kõik oleme ju noorusest pärit. Sealt saab ka natukene selgemaks, miks ta niimoodi tegi."

"Eestlased parema meelega unustavad, nad unustavadki selle ära. Nad pigem unustavad selle häbi, kuidas tuhanded ja tuhanded inimesed juubeldasid, rõõmustasid, tantsisid ja laulsid selle kõige peale, nende võitude peale, mis nagu me nüüd teame, ei olnud ausal teel saavutatud. Unustame kogu selle loo ja, ja need ajakirjanikud, kes omal ajal tõid selle välja, nad tunnistavad ju filmis, millise sõimulaviini alla nad sattusid, kuidas neid ähvardati."

Telelegend ütles, et unustamine on lihtsalt kõige kergem valik. "Inimestele on vaja kangelasi, neile on vaja muinasjuttu. See on andeksandmatu tegelikult meie psüühes," ütles ta. "Lähme eluga edasi, unustame ära, et see niimoodi on, las Alaver ja Veerpalu toimetavad kuskil omaette."

"See on neile piisav karistus - see häbi, mida nad elu lõpuni peavad endas kandma. Ma ei tea, kui raske koorem see nende jaoks on, see sõltub nende psühholoogilisest ülesehitusest, aga küllap nad sellega hakkama saavad. Kui senimaani on saanud, küllap saavad ka ülejäänud elu."

* * *

"Mati Alaver – valgusest varju" on traagiline lugu pöörasest vaimustusest ja rängast pettumusest, mille telgitagustes peitub palju pooltoone ning fakte, mida üldsus esimest korda kuuleb. Autor-stsenarist Mihkel Kärmas, režissöörid Raivo Maripuu, Vladlen Pobjaržin, toimetajad Kristjan Pihl, Taavi Eilat, Maarja Värv, Merilin Pärli, Uljana Kuzmina, produtsent Piret Priisaar.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Allikas: "R2 Hommik!", intervjueerisid Bert Järvet & Jüri Muttika

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

22:07

ETV spordisaade, 31. oktoober

21:41

Keila Coolbet oli otsustaval veerandil Läti Ülikoolist parem

21:13

Rahvusvaheline spordikohus tuli Vene kelgusportlastele vastu

20:37

Kersna: Alaveri probleem pole psühholoogiline, vaid psühhiaatriline

20:20

Malõgina pidi Šotimaal nii üksik- kui paarismängus kaotusega leppima Uuendatud

19:58

Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

19:25

Enok hakkab treenima Noole käe all: vestlused Vannineniga andsid kindlust Uuendatud

18:54

Eesti jäähokikoondis peab koduse turniiri eel treeninglaagri

18:23

Eesti kabetaja pälvis noorte MM-il pronksi

17:57

Võrkpalli Balti liigas toimub nädalavahetusel tippude lahing

laskesuusatamine

29.10

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

25.10

Distsiplinaarkomisjon koguneb peagi Julia Simoni juhtumit arutama

24.10

Prantsuse laskesuusatäht Simon võttis petmis- ja vargussüüdistused omaks

19.10

Lisa Vittozzi tegi Münchenis suurepärase tagasituleku

jäähoki

18:54

Eesti jäähokikoondis peab koduse turniiri eel treeninglaagri

13:52

Rangers jätkas edukat võõrsilmängude seeriat

30.10

Maple Leafsi raudvara jõudis 500 värava klubisse

29.10

Hoki tulevikutäht viskas NHL-is esimese kübaratriki

freestyle suusatamine

18.08

Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

06.08

Kelly Sildaru paneb algaval hooajal rõhku kolme ala asemel ainult ühele

25.06

Sildaru tahab võistlustele naasta detsembris: iga päev põlvele ei mõtle

09.05

Elva saab mitmekülgse suusaspordipargi

kahevõistlus

29.09

Riiber: pean vormi hoidma, et lapsed mööda ei paneks!

26.09

Ilves tahab olümpiamedalit: ma ei ela illusioonides, aga see on eesmärk

26.09

Ilvese treener: mida rohkem hüppele mõtled, seda keerulisemaks see läheb

26.09

Riiber ERR-ile: Ilves peab leidma värskuse, et võidelda olümpiakulla eest

suusatamine

20:37

Kersna: Alaveri probleem pole psühholoogiline, vaid psühhiaatriline

29.10

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid

29.10

Alaver küsis Poltoraninile geenidopingut, arst keeldus

29.10

Prokurör lisaverega lendamisest: see üllatas ka meid kui uurijaid

kiiruisutamine

11.04

Liiv: üritame ettevalmistusperioodil treeneritega paremini ühel lehel olla

15.03

Liiv teenis hooaja viimases stardis üheksanda koha: väga õpetlik hooaeg

14.03

Marten Liiv alustas MM-i 14. kohaga, de Boo jättis Stolzi kullata

12.03

Marten Liiv stardib MM-il kolmel distantsil

suusahüpped

25.10

Aigro lõpetas suvise GP-hooaja kümnenda kohaga: varu on sees

02.10

MK-sarja üldvõitja: Norra suusahüppajad häbistasid meie spordiala

28.09

Aigro treener on optimistlik: tema lennuoskused on juba väga head

27.09

Aigro krooniti Eesti parimaks suviseks suusahüppajaks

iluuisutamine

16:48

Uisuliit kohandas Eesti meistrivõistluste vanusepiirangut

14:27

Aleksandr Selevko võistleb nädalavahetusel Kanada GP-etapil

28.10

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

28.10

Hiina jäätantsupaar poseeris GP-l kava järel pehme ballistilise raketiga

mäesuusatamine

26.10

Tormis Laine alustas MK-hooaega 23. kohaga

25.10

Mäesuusahooaeg algas austerlanna esimese etapivõiduga

22.10

Itaalia mäesuusatamist tabas veel üks valus hoop

02.10

Juhan Luik tegi kahel alal karjääri parimad tulemused

jääkeegel

19:58

Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

11:11

Kaldvee ja Lill said vajaliku õppetunni

29.10

Kaldvee ja Lill alustasid turniiri võidu ja kaotusega

28.10

Kaldvee ja Lill proovivad jõudu olümpiavastaste vastu

lumelauasõit

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

04.05

Treener Freimuth: Mai Brit püsis tugeva sportlasena hooaja lõpuni vastu

26.03

Anga piirdus MM-i Big Airi võistlusel kvalifikatsiooniga

20.03

Anga ei saanud MM-i kvalifikatsioonis korralikku laskumist kirja

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo