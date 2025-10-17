X!

Eilat: Eesti inimesed on valmis andestama, kui Alaver ja Veerpalu räägiksid

Suusatamine
Foto: Kuvatõmmis
Suusatamine

Kahel kolmapäeval - 22. ja 29. oktoobril - on ETV kanalil vaatamiseks "Pealtnägija" lugu "Mati Alaver - valgusest varju". "Pealtnägija" toimetaja Taavi Eilat rääkis ETV spordisaates, et dopingusaagale punkti panemiseks oleks vaja kuulda Alaveri ja Andrus Veerpalu endi kommentaare.

"Inimesed on ootusärevil, meie filmi osas on öeldud, et oodatakse, mida uut ja huvitavat sellest saab tulla," rääkis Eilat reedel ETV spordisaates. "Saan natuke saladuskatet kergitada: tuleb uut ja üllatavat ka, me ei meenuta ainult vana, kuigi selle filmi roll osaliselt on loomulikult kaardistada seda, mis on olnud. Teisalt on meie filmil tugev uuriva ajakirjanduse fookus, me leiame uusi fakte ja asjaolusid, millest avalikkus seni veel ei ole teadnud," lisas ta.

Eesti spordipublik saab oktoobris Alaverist ja Eesti suusatamise dopinguskandaalist nautida lausa kahte dokumentaali, sest äsja linastus Delfi Meedia toodetud "Kindral", mille režissöör on Mihkel Ulk. Eilati sõnul pidi ka "Pealtnägija" meeskond seetõttu filmi valmistama veidi kiiremal käigul.

"Ma võrdleks seda võib-olla lihtsalt sellega, et ega Andrus Veerpalu ei oleks ka suusarajal olnud nii edukas, kui tema kõrval poleks olnud head sõpra, kolleegi, aga rajal ikkagi konkurenti Jaak Maed. Lõpujoonel sa paned juurde, kui konkurendid on rajal," tõdes Eilat. "Sai tehtud lõpuspurti natuke kiiremini kui planeerisime, aga materjal ise on nii kõnekas, et sellest võiks teha mitmeid filme. Sellepärast ma küll ei muretse, et see oleks kannatanud; vastupidi, ma arvan, et võisime hoopis võita, et meil oli selline tugev konkurent kõrval."

Miks aga dopingufilmiga tagantjärele üldse välja tulla? "Võib minna ka seda teed, et pühkida vaiba alla, ära unustada, aga kas see seal vaiba all on siis olemata?" küsis Eilat retooriliselt. "See oli ja meie toimetus ja meeskond arvas, et kui me seda talli puhtaks ei roogi, siis puhta spordiga on edasi minna keerulisem. Oleme pidanud oluliseks seda võitlust pidada."

Tema arvates oleks võimalik dopingusaagale punkt panna vaid siis, kui Mati Alaver ja Andrus Veerpalu ise kõik hingelt ära räägiks. "See oleks ainus pääsetee. Oleme sellest rääkinud korduvalt ja teinud neile ka selle ettepaneku, öeldes otsesõnu, et Eesti ühiskond ja inimesed on valmis andestama. Eesti inimesed on head inimesed. Aga kui te ise seda võimalust ei paku ja pole valmis avalikult rääkima, siis paraku... me räägime nendes filmides ära nii palju kui me teame, aga see pole see," tõdes Eilat.

"Pealtnägija" dokumentaal "Mati Alaver – valgusest varju" esilinastub ETV-s 22. ja 29. oktoobril kell 20.05.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

23:18

Tribuntsov pääses MK-etapil viimasena finaali

22:53

Mihkels lõppenud hooajast: sain kinnitust, et kuulun tippseltskonda

22:32

ETV spordisaade, 17. oktoober

22:15

Eilat: Eesti inimesed on valmis andestama, kui Alaver ja Veerpalu räägiksid

21:38

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

21:15

Võrkpalli karikavõistlustel pääses viimasena veerandfinaali Maaülikool

20:50

TalTech pidas lõpus vastu ja sai Lätis väärt võidu

20:22

Westbrook leidis NBA-s uue koduklubi

19:48

Ogier säilitas päeva lõpuks esikoha, Tänak jätkab neljandana Uuendatud

19:33

FIS küsis tähtsa koosoleku eel liikmesriikidelt Vene küsimuses arvamust

laskesuusatamine

16.10

Norra laskesuusakoondis võtab ette vastuolulise kopterilennu

02.10

Maailma parimad laskesuusatajad võistlevad Münchenis biatlonifestivalil

23.09

Kohustuslik kommertsvõistlus segab laskesuusatähtede ettevalmistust OM-iks

22.09

IBU kinnitas Otepää valmisolekut laskesuusatamise suurvõistlusteks

jäähoki

09:52

Külma närviga Caufield röövis Predatorsilt võidu

16.10

Eestlaste klubi lõpetas Meistrite liiga põhiturniiri veatult

16.10

Kaheksa väravat visanud Sabres võttis hooaja esimese võidu

14.10

Bruins ja Panthers pidid vastu võtma esimesed kaotused

freestyle suusatamine

18.08

Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

06.08

Kelly Sildaru paneb algaval hooajal rõhku kolme ala asemel ainult ühele

25.06

Sildaru tahab võistlustele naasta detsembris: iga päev põlvele ei mõtle

09.05

Elva saab mitmekülgse suusaspordipargi

kahevõistlus

29.09

Riiber: pean vormi hoidma, et lapsed mööda ei paneks!

26.09

Ilves tahab olümpiamedalit: ma ei ela illusioonides, aga see on eesmärk

26.09

Ilvese treener: mida rohkem hüppele mõtled, seda keerulisemaks see läheb

26.09

Riiber ERR-ile: Ilves peab leidma värskuse, et võidelda olümpiakulla eest

suusatamine

22:15

Eilat: Eesti inimesed on valmis andestama, kui Alaver ja Veerpalu räägiksid

21:38

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

19:33

FIS küsis tähtsa koosoleku eel liikmesriikidelt Vene küsimuses arvamust

16.10

Ulk allikatest: jäi mulje, et suheldi Matiga ja pärast seda jäädi lukku Uuendatud

kiiruisutamine

11.04

Liiv: üritame ettevalmistusperioodil treeneritega paremini ühel lehel olla

15.03

Liiv teenis hooaja viimases stardis üheksanda koha: väga õpetlik hooaeg

14.03

Marten Liiv alustas MM-i 14. kohaga, de Boo jättis Stolzi kullata

12.03

Marten Liiv stardib MM-il kolmel distantsil

suusahüpped

02.10

MK-sarja üldvõitja: Norra suusahüppajad häbistasid meie spordiala

28.09

Aigro treener on optimistlik: tema lennuoskused on juba väga head

27.09

Aigro krooniti Eesti parimaks suviseks suusahüppajaks

27.09

Kaimar Vagul jäi kahel päeval järjest neljandaks

iluuisutamine

16.10

Levandi võitis Tartus, Lisovskaja tuli teiseks

11.10

Langerbaur langes vabakavaga, aga jäi Lisovskaja ette

10.10

Maria Eliise Kaljuvere sai juunioride GP-etapil seitsmenda koha

10.10

Selevko langes vabakavaga esikümne lõppu, Levandi kerkis neljandaks

mäesuusatamine

02.10

Juhan Luik tegi kahel alal karjääri parimad tulemused

24.09

Itaalia suur olümpialootus võitleb ajaga

19.09

Eesti mäesuusatajad sihivad mitmekesi olümpiale

16.09

Itaalia mäesuustaja hukkus Tšiilis treeningul

jääkeegel

11:07

Kaldvee ja Lill lõpetasid pika võistluspausi: suurem põhja ladumise faas on läbi

06.10

Eesti kurlingunaiskond tuli MK-etapil neljandaks

29.09

Tondirabas toimunud kurlingu MK-etapil võidutsesid rootslased

22.09

Kaldvee ja Lill MK-etapi järel: saime teada, kuhu trennides fookus suunata

lumelauasõit

04.05

Treener Freimuth: Mai Brit püsis tugeva sportlasena hooaja lõpuni vastu

26.03

Anga piirdus MM-i Big Airi võistlusel kvalifikatsiooniga

20.03

Anga ei saanud MM-i kvalifikatsioonis korralikku laskumist kirja

13.03

Konkurentide abiga starti pääsenud Anga teenis MK-punkte

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo