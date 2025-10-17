Eilat: Eesti inimesed on valmis andestama, kui Alaver ja Veerpalu räägiksid

"Inimesed on ootusärevil, meie filmi osas on öeldud, et oodatakse, mida uut ja huvitavat sellest saab tulla," rääkis Eilat reedel ETV spordisaates. "Saan natuke saladuskatet kergitada: tuleb uut ja üllatavat ka, me ei meenuta ainult vana, kuigi selle filmi roll osaliselt on loomulikult kaardistada seda, mis on olnud. Teisalt on meie filmil tugev uuriva ajakirjanduse fookus, me leiame uusi fakte ja asjaolusid, millest avalikkus seni veel ei ole teadnud," lisas ta.

Eesti spordipublik saab oktoobris Alaverist ja Eesti suusatamise dopinguskandaalist nautida lausa kahte dokumentaali, sest äsja linastus Delfi Meedia toodetud "Kindral", mille režissöör on Mihkel Ulk. Eilati sõnul pidi ka "Pealtnägija" meeskond seetõttu filmi valmistama veidi kiiremal käigul.

"Ma võrdleks seda võib-olla lihtsalt sellega, et ega Andrus Veerpalu ei oleks ka suusarajal olnud nii edukas, kui tema kõrval poleks olnud head sõpra, kolleegi, aga rajal ikkagi konkurenti Jaak Maed. Lõpujoonel sa paned juurde, kui konkurendid on rajal," tõdes Eilat. "Sai tehtud lõpuspurti natuke kiiremini kui planeerisime, aga materjal ise on nii kõnekas, et sellest võiks teha mitmeid filme. Sellepärast ma küll ei muretse, et see oleks kannatanud; vastupidi, ma arvan, et võisime hoopis võita, et meil oli selline tugev konkurent kõrval."

Miks aga dopingufilmiga tagantjärele üldse välja tulla? "Võib minna ka seda teed, et pühkida vaiba alla, ära unustada, aga kas see seal vaiba all on siis olemata?" küsis Eilat retooriliselt. "See oli ja meie toimetus ja meeskond arvas, et kui me seda talli puhtaks ei roogi, siis puhta spordiga on edasi minna keerulisem. Oleme pidanud oluliseks seda võitlust pidada."

Tema arvates oleks võimalik dopingusaagale punkt panna vaid siis, kui Mati Alaver ja Andrus Veerpalu ise kõik hingelt ära räägiks. "See oleks ainus pääsetee. Oleme sellest rääkinud korduvalt ja teinud neile ka selle ettepaneku, öeldes otsesõnu, et Eesti ühiskond ja inimesed on valmis andestama. Eesti inimesed on head inimesed. Aga kui te ise seda võimalust ei paku ja pole valmis avalikult rääkima, siis paraku... me räägime nendes filmides ära nii palju kui me teame, aga see pole see," tõdes Eilat.

"Pealtnägija" dokumentaal "Mati Alaver – valgusest varju" esilinastub ETV-s 22. ja 29. oktoobril kell 20.05.