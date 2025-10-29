Alaver küsis Poltoraninile geenidopingut, arst keeldus

"Pealtnägija" teledokumentaali "Mati Alaver – valgusest varju" teises osas peatutakse ka sellel, et Alaver küsis dopinguarstilt Mark Schmidtilt oma esisportlasele Aleksei Poltoraninile ka geenidopingut. Mida rohkem Alaver Kasahstani suusatajale keskendus, seda rohkem jäi eestlaste dopingu tarvitamise korraldus Karel Tammjärve kanda.

2017. aasta suusaalade MM-il Lahtis saavutas Poltoranin 15 km klassikasõidus kõrge seitsmenda koha, aga Alaver oli rahulolematu ja kirjutas talle dopingut vahendanud Mark Schmidtile korduvalt, et tal on sportlane, kelle suurde edusse on ta valmis palju panustama.

"Pealtnägija" dokumentaalis on näha nädalapäevad pärast MM-i saadetud e-kirja, kus Alaver kirjutas: "kuidas on olukord tüvirakkudega või geenitehnoloogiaga. Ma mõtlen – verevähk, aneemia ja nii edasi." Saksa ringhäälingu uuriva ajakirjaniku Sebastian Krause sõnul uuris Alaver dopinguarstilt tihti, kas keelatud ainete maailmas on tekkinud uusi meetodeid.

Schmidt siiski keeldus geenidopingust. "Ma olen ikka veel arst ja tahan, et kõik sportlased saaksid pärast karjääri lõppu elada normaalset, tervet elu," seisis ühes 2017. aasta juunis saadetud e-kirjas.

Sama aasta suvel ja sügisel kirjutasid Alaver, Schmidt ja Karel Tammjärv kümnetes kirjades täiesti lahtise tekstiga dopingutegevusest. Lisaks veredopingule tarbiti ka albumiini, insuliini ja kasvuhormooni, mis on kõik sportlastele keelatud. Alaver leppis Schmidtiga kokku põhisuunad, aga keskendus ise rohkem oma põhisportlasele ehk Poltoraninile; eestlaste dopingu tarvitamise korraldus ja selle eest tasumine jäi aja jooksul üha rohkem Tammjärve õlule, kes oli ka Team Haanja juhatuses.

"Meile teadaolevalt kanti osa Team Haanjale mõeldud sponsorrahast otse näiteks Tammjärve isiklikule pangakontole, kus ta võttis selle sularahana välja ja tasus siis selle niinimetatud teenuse eest Mark Schmidtile," kommenteeris riigiprokurör Taavi Pern. Tammjärve sõnul maksis esimene hooaeg 4000 kuni 6000 eurot sportlase kohta, edaspidi 8000, Pyeongchangi olümpia hooajal koos reisidega veel rohkem.