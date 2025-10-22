VAATA | "Pealtnägija" dokk "Mati Alaver – valgusest varju" esimene osa

Kaheosaline dokumentaal jutustab, kuidas nõukogude ajal Eesti NSV naiste murdmaakoondise juures alustanud usinast ja uuenduslikust eesti treenerist sai rahvusvahelise murdmaasuusatamise üks mõjukam ning tuntum spetsialist, kes tõstis sportlasi olümpiapjedestaalidele, aga hävitas ka karjääre.

Ta pälvis tunnustust, auhindu ja kiitust, aga pettis samal ajal keeruliste kombinatsioonidega dopingukontrolle, sponsoreid ning spordisõpru. "Mati Alaver - valgusest varju" on traagiline lugu pöörasest vaimustusest ja rängast pettumusest, mille telgitagustes peitub palju pooltoone ning fakte, mida üldsus esimest korda kuuleb.

"Suures pildis need detailid ei ole lihtsalt sellised, et kes helistas kellele ja mida täpselt sõnumis ütles, vaid need annavad tavalisele inimesele väga selge pildi, et see ei olnud juhuslik, ei olnud üks võistlus, ei olnud mõned aastad. See on olnud väga pikk lugu läbi Eesti suusatamise ajaloo," kommenteeris filmi toimetaja Kristjan Pihl kolmapäeva hommikul "Terevisioonis".

Autor-stsenarist Mihkel Kärmas, režissöörid Raivo Maripuu, Vladlen Pobjaržin, toimetajad Kristjan Pihl, Taavi Eilat, Maarja Värv, Merilin Pärli, Uljana Kuzmina, produtsent Piret Priisaar.