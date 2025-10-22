Olle: kõik ahmisid iga sõna, mis medalivõidu puhul Mati suust välja tuli

Pärast Albertville'i olümpiat, hooajal 1992/93 tõusis seni Eesti naisi juhendanud Alaver kogu Eesti suusakoondise peatreeneriks ehk hakkas juhendama ka mehi. Muuhulgas tähendas see veel suuremat peavalu sponsoritega.

"Arvestades, kust ta alustas, mis seal vahepeal oli, millega see kõik lõppes, see ongi nagu sõit Ameerika mägedel," rääkis endine tippsuusataja Raul Olle "Pealtnägija" dokumentaalfilmis. "Mati nägi juba alguses ära, et ilma taustajõududeta, et see, et 1990-ndate keskel treener määrib suuski, sellega maailmakarikal selgelt kaugele ei jõua."

Endine suusaliidu tegevsekretär Üle Viinapuu rääkis dokfilmis, et üleminekuaja majanduslikud raskused olid karmid. "Ma mäletan suusaliidu juhatuse koosolekutest, et Matil oli suur klade, kus tal olid käsitsi kirjutatud firmade nimed, millal ta on sinna esitanud mis summas taotluse, millal on lubatud vastus anda ning millal tegelikult on siis vastus tulnud," meenutas Viinapuu. "Ma arvan, et aastatel 1994-98, kui sealt 8-10 protsenti üldse keegi vastas ja siis võib-olla mingi veel väiksem protsent andis raha, see oli kõrvalt vaadates mega töö," tunnustas Olle.

"Mingil hetkel kõik ikkagi... no ütleme nii, et julgelt ahmisid iga sõna, mis medalivõidu või kuldmedali võidu puhul siis Mati suust välja tuli," lisas Olle. "Ta ikkagi suutis siis suusatamisse tuua nii palju raha, et me kõike saime seda sellisel tasemel teha."

"Ta oli ikka nagu tõeline töönarkomaan. Isegi tippaegadel, kui meil olid Otepääl näiteks kolmenädalased laagrid, siis isegi taastaval treeningul, kus tegelikult sellisel tasemel ja sellises vanuses sportlane saab selle ise ka ära teha, oli ta ikkagi raja ääres," meenutas 2000. aastal Vasaloppeti võitnud ja kahel OM-il 20 parema sekka mahtunud suusataja.

* * *

"Pealtnägija" dokumentaal "Mati Alaver – valgusest varju" esilinastub ETV-s 22. ja 29. oktoobril kell 20.05, lisaks saab seda vaadata ka ERR-i spordiportaalist ja Jupiterist.

Autor-stsenarist Mihkel Kärmas, režissöörid Raivo Maripuu, Vladlen Pobjaržin, toimetajad Kristjan Pihl, Taavi Eilat, Maarja Värv, Merilin Pärli, Uljana Kuzmina, produtsent Piret Priisaar.