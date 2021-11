Muguruza Kontaveidile: sul oli imeline hooaja lõpp

"Pean õnnitlema Anetti tema imelise aasta eest, eriti see lõpp! Palju õnne, see oli imeline! Palun vabandust, et pidime siin kahel korral mängima. Õnnitlused sulle ja su tiimile!" alustas Muguruza enda võidukõnet.

Juba enne turniiri rääkis Venetsueelas sündinud Muguruza, kui oluline on tema jaoks see, et aastalõputurniir toimub esimest korda Ladina-Ameerikas ning sama rõhutas ta ka võidukõnes. "Mäletan, kui olime Steve'iga (WTA juht Steve Simon – toim) USA lahtistel ja ta ütles, et on võimalus, et WTA finaalturniir peetakse Guadalajaras. Ja ma mõtlesin, et appi, ma pean sinna jõudma! Ja nüüd oleme siin!" õhkas Muguruza. "Aitäh, et andsite Ladina-Ameerikale selle võimaluse! Minu jaoks oli see unistuse täitumine, et sain siin mängida."

Endine maailma esireket Muguruza tõuseb uue nädala maailma edetabelis kolmandaks. Viimati lõpetas ta hooaja esikolmikus neli aastat tagasi.