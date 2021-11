Muguruza võitis põnevas mängus Krejcikovat

Muguruza võit tähendab, et selles alagrupis on edasipääs võimalik veel kõigil kolmel mängijal. Anett Kontaveit (WTA 8.) on poolfinaalikoha juba kindlustanud.

Kaks tundi ja kümme minutit kestnud kohtumise avaseti võitis Krejcikova 6:2. Esimeselt servilt võitis ta 65 protsenti mängitud punktidest, sai kirja seitse äralööki ja tegi 15 lihtviga.

Teises setis läks Muguruza kiiresti 4:1 ette, kuid Krejcikova suutis kaks geimi tagasi võtta. Muguruza aga kontrollis setti ja võitis selle 6:3, saades kirja kümme äralööki ja tehes 12 lihtviga.

Otsustav sett oli tasavägine, kuid seisul 5:4, teenis Muguruza matšpalli, mille ta ka realiseeris.

Viimases alagrupimängus kohtub Muguruza Kontaveidiga ning Krejcikova Karolina Pliškovaga (WTA 4.).