Kontaveidi järgmine vastane Pliškova alistas avamängus Muguruza

Endiste maailma esireketite omavahelisest kohtumisest väljus võidukana tšehhitar Karolina Pliškova, kes võidutses 4:6, 6:2, 7:6 (6) tulemusega.

Pliškova lõi kohtumise jooksul kaheksa serviässa ja tegi üheksa topeltviga, Muguruzal kogunes üheksa ässa ja kolm topeltviga.

Pliškova ja Muguruza kohtusid omavahel 11. korda ning tšehhitar teenis üheksanda võidu. Muguruza alistas Pliškova viimati 2017. aastal.

Reedel läheb Eesti esireket Anett Kontaveit vastamisi Karolina Pliškovaga. Kontaveit mängis viimati Pliškova vastu 2019. aastal, kui pidi Toronto tenniseturniiril tunnistama tšehhitari 3:6, 5:7 paremust. Pliškova on Kontaveidi vastu võitnud kõik kolm omavahel mängitud kohtumist.

