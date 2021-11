Vana kuld: Kontaveit käis 2013. aastal "Pealtnägijas" esikümnest unistamas

2013. aasta viimases "Pealtnägijas" intervjueeriti inimesi, kes juba siis olid teinud märkimisväärseid tegusid, aga kellelt oodati veel suuremaid saavutusi. Intervjuu andis ka toona veel viimast nädalat 17-aastane Anett Kontaveit, kes lubas jõuda maailma esikümnesse.

"Kunagi oma karjääris tahaks ikka esikümne juurde välja jõuda, see on järgnevate mitmete aastate suur eesmärk, üldine karjäärieesmärk," avaldas Kontaveit toonases intervjuus. "Esikümnesse niisama ka ei saa, suuri turniire peab hästi mängima."

Intervjuule järgnenud kuul astus Kontaveit esimest korda areenile täiskasvanute suure slämmi turniiril Austraalias. "Eks see võtab aega, et selleks päris valmis saada. Olen nüüd juba pool aastat saanud harjuda selle mõttega, et ma enam noori ei mängi ja nüüd on ainult keskendumine suurtele turniiridele. Mingis mõttes on hea, et üks etapp saab läbi ja alustan uut. On põnev vaadata, kuidas mul seal hakkab minema," arutles Kontaveit kaheksa aastat tagasi.