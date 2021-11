Kontaveit: siin ei ole head või halba loosi, kõik on väga tugevad

Esimest korda WTA finaalturniirile pääsenud Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 8.) alustab turniiri kolmapäeval, kui tema esimeseks vastaseks on Prantsusmaa lahtised võitnud tšehhitar Barbora Krejcikova (WTA 3.)

"Tuleb väljakul enda vastu võimalikut lahke olla ja mitte imestada, kui mõni pall läheb pikaks," rääkis Kontaveit Guadalajaras intervjuus Delfi Spordile. "Esimesed paar päeva oli keeruline, pall lendab reketi pealt veidi minema ja raske on kontrollida, aga tunnen, et olen päev-päevalt paremini harjunud ja tunnen end väljakul aina mugavamalt."

Koos Kontaveidiga loositi muistse Mehhiko linna Teotihuacani nime kandvasse alagruppi tänavu tõelise läbimurde teinud ja Prantsusmaa lahtised võitnud tšehhitar Barbora Krejcikova (WTA 3.), tšehhitar Karolina Pliškova (WTA 4.) ja hispaanlanna Garbine Muguruza (WTA 5.). Kontaveidil on turniiril 8., Krejcikoval 2., Pliškoval 3. ja Muguruzal 6. asetus.

"Siin ei ole head või halba loosi, kõik on väga tugevad ja motiveeritud seda turniiri mängima. Ma ei mõelnud sellest [loosist] väga midagi, iga kohtumise jaoks tuleb valmis olla ja sellel päeval parim anda," tõdes Kontaveit.

"Viimastest turniiridest on palju räägitud, aga minu fookus on olnud mängudel, mis veel ees. Olen üritanud keskenduda sellele, mis siin veel vaja teha. Kõige tähtsam eesmärk on neid mänge nautida, seda kogemust sisse võtta ja mängida nii hästi, kui tollel päeval suudan," kinnitas eestlanna.