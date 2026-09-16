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HC Panter avas hooaja võiduarve

Jäähoki
Foto: Catherine Kõrtsmik
Jäähoki

Eesti jäähokiklubi HC Panter alistas jäähoki Balti liigas kodus HS Riia 4:2 (2:0, 0:0, 2:2) ja kirjutas tabelisse esimese võidu.

Nikita Fedorovits ja Nikita Puzakov viisid Panteri avakolmandikul kahe väravaga juhtima ja teisel kolmandikul kummalegi meeskonnale lisa ei tulnud.

Viimasel perioodil õnnestus külalistel kahel korral vahe minimaalseks vähendada: esimesel korral vastas sellele taas Puzakov ja teise värava lõi lõpusekunditel tühja võrku Andre Linde.

See tähendas, et Panter sai hooaja esimese võidu. Avamäng võõrsil Riia Prizmale kaotati 1:3.

"Alustasime küll väga hästi seda mängu ja samamoodi teine kolmandik alustasime väga hästi, ei andnud neile ühtegi võimalust. Teise kolmandiku poole peal vajusime ära, võtsime karistusi ja sealt nad realiseerisid ka," kommenteeris kapten Linde ERR-ile.

Kahe hooaja vahel on klubi saanud väärt täiendusi. Peatreeneri kohuseid on asunud täitma Eesti koondise juhendaja Petri Skriko.

"Kindlasti väga head lisad on tulnud meile. Skriko teeb natuke teistsugust hokit kui Mikko Mäenpää, aga ütleme nii, et kõik on väga hästi läinud," lausus Linde. "Meeskonna hing on väga hea. Teeme tugevat trenni."

"Kindlasti tahaks paremaid saavutusi kui eelnevatel aastatel. Aga eks võtame mäng korraga ja vaatame."

Järgmisena mängib Eesti esindusklubi täpselt nädala pärast võõrsil Läti klubi HK Mogo/RSU-ga. Nädala teises pooles kohtutakse HS Riiaga veel kahel korral võõrsil.

Toimetaja: Siim Boikov

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