X!

Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör: see film peabki masendav olema

Varia
Foto: Siim Lõvi/ERR
Varia

Neljapäeval linastuva Mati Alaverist ning Eesti suusatamise dopinguskandaalist rääkiva dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör Mihkel Ulk rääkis Raadio 2-s, et filmi vaadates peaks valede rägastikus ekseldes tekkima vastikustunne.

"Oluline oli, et see lugu oleks võimalikult lihtsalt räägitud," ütles Ulk kolmapäeval Raadio 2-s. "Et poleks mingeid numbreid, hemoglobiinitasemeid ja keeruliste ainete nimesid, soov oli lihtsalt ja emotsionaalselt lugu inimestele ära seletada."

"Filmi fookuses on ajakirjanikud, kes on näinud suurt vaeva, et me sel teemal üldse räägiksime," jätkas filmi režissöör. "Treenerite ja dopingupatuste eesmärk on, et avalikus sellest ei räägiks, nemad on proovinud seda varjata. Kuna Eestis puudub seadusandlus ja institutsioonid, kes võiksid neid patte välja tirida sellisel viisil nagu seda tehti näiteks Austrias, peab seda tööd tegema ajakirjandus."

"Seda filmi oli vaja, sest Eesti inimesed on kogu aeg tahtnud uskuda, et meil ongi erilised sportlased," sõnas Ulk. "Üks inimene vaatas selle filmi läbi ja kui küsisime, et kuidas meeldis, andis ta hinnangu: "masendav". Ma arvan, et see on väga hea hinnang, see film peabki olema masendav. Oleme seal pannud valed ritta, inimesed saavad neid valesid vaadata ja oma arvamust kujundada. Me ei räägi ainult Mati Alaverist, vaid ka Karel Tammjärvest. Tuleb tunnistada, et ta on üks väheseid, kes on sellest avalikult rääkinud, aga on fakt, et ta on ka intervjuudes pärast Seefeldi skandaali valetanud," lisas Ulk.

Eesti Ekspressis ilmus kolmapäeval lugu sellest, kuidas kuu enne Seefeldi MM-i üritati kinni mätsida toonase Andrus Veerpalu juhendatava Aleksei Poltoranini positiivset A-proovi. "Oleme seda uudist teadnud juba pool aastat ja kinni hoidnud, et vahetult enne filmi sellest rääkima hakata. Ja nagu ikka, inimesed, kes sellega seotud, on ise vait," lisas Ulk.

Režissööri sõnul ei ole loota, et Alaver ja Veerpalu sel teemal ise meediaga suhtleksid. "Seda ei juhtu niipea ja kas juhtub üldse? Alaver ja Veerpalu on otsustanud vaikida. Kõige kurvem on see, et see oleks põnev lugemine, kuulamine ja vaatamine, aga kuna vähemalt Alaveri puhul on tegemist patoloogilise valetajaga - mida sealt üldse uskuda võiks?"

22. oktoobril esilinastub ETV-s kaheosaline "Pealtnägija" dokumentaal "Mati Alaver - valgusest varju".  Delfi Meedia toodetud film "Kindral" linastub kinos Artis 17. oktoobril, alates 31. oktoobrist näeb seda Apollo kinodes üle Eesti.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

14:17

Kaks päeva enne MM-i vallandatud Lopeteguil avanes uus võimalus

13:30

Järgmisel aastal tuleb Eestisse profigolfi võistlussarja etapp

12:59

Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör: see film peabki masendav olema

12:06

Dubai küttis Euroliiga tiitlikaitsjale sauna, Žalgiris sai esimese kaotuse

11:47

Kehra noor karikamängu eel Mistrast: nad on kõik vanad ja aeglased

10:58

Jalgpallikonverents toob kokku teadlased, treenerid ja kultuuritegelased

10:36

USA korvpallikoondise peatreeneriks sai Miami Heati juhendaja

09:47

Jaak Karp alustab tööd korvpalli meistriliiga arendusjuhina

09:28

Audentes pääses karikavõistlustel veerandfinaali

08:38

Inglismaa tagas esimese Euroopa koondisena koha MM-il

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.10

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

14.10

Eesti jalgpallikoondis viigistas kodumurul Moldovaga Uuendatud

14.10

Tallinn asendab Nõmme terviseraja suusasilla kaasaegase terassillaga

14.10

Tippsuusataja sai sünnipäeva tähistades tõsiselt vigastada

12:59

Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör: see film peabki masendav olema

14.10

Drell vedas Joventuti võiduni, Konontšuk tundis kaotusekibedust

14.10

EM-pronksi alistanud Eesti judotalent tuli Peruus teiseks

14.10

NBA talendikorje esivalik tegi taaskord mitmekülgse esituse

14.10

VIDEO | Belgia ja Walesi mäng peatati väljakule jooksnud roti tõttu

13.10

50-aastane Williams tegi turniirivõiduga snuukriajalugu

13.10

M-Sport Fordiga stardib hooaja viimasel etapil Dakari legend

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo