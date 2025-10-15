Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör: see film peabki masendav olema

"Oluline oli, et see lugu oleks võimalikult lihtsalt räägitud," ütles Ulk kolmapäeval Raadio 2-s. "Et poleks mingeid numbreid, hemoglobiinitasemeid ja keeruliste ainete nimesid, soov oli lihtsalt ja emotsionaalselt lugu inimestele ära seletada."

"Filmi fookuses on ajakirjanikud, kes on näinud suurt vaeva, et me sel teemal üldse räägiksime," jätkas filmi režissöör. "Treenerite ja dopingupatuste eesmärk on, et avalikus sellest ei räägiks, nemad on proovinud seda varjata. Kuna Eestis puudub seadusandlus ja institutsioonid, kes võiksid neid patte välja tirida sellisel viisil nagu seda tehti näiteks Austrias, peab seda tööd tegema ajakirjandus."

"Seda filmi oli vaja, sest Eesti inimesed on kogu aeg tahtnud uskuda, et meil ongi erilised sportlased," sõnas Ulk. "Üks inimene vaatas selle filmi läbi ja kui küsisime, et kuidas meeldis, andis ta hinnangu: "masendav". Ma arvan, et see on väga hea hinnang, see film peabki olema masendav. Oleme seal pannud valed ritta, inimesed saavad neid valesid vaadata ja oma arvamust kujundada. Me ei räägi ainult Mati Alaverist, vaid ka Karel Tammjärvest. Tuleb tunnistada, et ta on üks väheseid, kes on sellest avalikult rääkinud, aga on fakt, et ta on ka intervjuudes pärast Seefeldi skandaali valetanud," lisas Ulk.

Eesti Ekspressis ilmus kolmapäeval lugu sellest, kuidas kuu enne Seefeldi MM-i üritati kinni mätsida toonase Andrus Veerpalu juhendatava Aleksei Poltoranini positiivset A-proovi. "Oleme seda uudist teadnud juba pool aastat ja kinni hoidnud, et vahetult enne filmi sellest rääkima hakata. Ja nagu ikka, inimesed, kes sellega seotud, on ise vait," lisas Ulk.

Režissööri sõnul ei ole loota, et Alaver ja Veerpalu sel teemal ise meediaga suhtleksid. "Seda ei juhtu niipea ja kas juhtub üldse? Alaver ja Veerpalu on otsustanud vaikida. Kõige kurvem on see, et see oleks põnev lugemine, kuulamine ja vaatamine, aga kuna vähemalt Alaveri puhul on tegemist patoloogilise valetajaga - mida sealt üldse uskuda võiks?"

22. oktoobril esilinastub ETV-s kaheosaline "Pealtnägija" dokumentaal "Mati Alaver - valgusest varju". Delfi Meedia toodetud film "Kindral" linastub kinos Artis 17. oktoobril, alates 31. oktoobrist näeb seda Apollo kinodes üle Eesti.