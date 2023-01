Läti boikoteerib olümpiat, kui sinna lubatakse Venemaa ja Valgevene sportlased

Läti olümpiakomitee (LOK) president Žoržs Tikmers kinnitas, et praeguses olukorras, mil Venemaa jätkab sõjategevust Ukrainas, ei pea Läti võimalikuks koos Venemaa ja Valgevene sportlastega 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel osaleda.

Agressorriikide sportlaste osalemine Pariisi olümpial tõusis päevakorda eelmise nädala keskel, kui rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) teatas, et nad töötavad selle nimel, et Venemaa ja Valgevene atleedid rahvusvahelisse sporti tagasi tuua, vahendab Delfi.

ROK-i juhtide sõnul ei tohi ühtegi sportlast diskrimineerida tema passi pärast. ROK-i hinnangul ei peaks valitsused otsustama, millised sportlased võivad võistelda ja millised mitte.

"Läti seisukoht on järgmine: kui need mängud toimuksid praegu ja neil osaleksid sportlased Venemaalt ja Valgevenest, siis ma arvan, et Läti koondis neile mängudele ei läheks," vahendab Delfi.lv Tikmersi Läti Televisioonile antud intervjuud.

"Loodame, et sõda saab läbi, Ukraina võidab ning siis on täiesti uus olukord ja uued mängureeglid. Sel juhul saavad ka Läti sportlased sellistel olümpiamängudel loomulikult osaleda," lisas Tikmers.

Olümpiajuht avaldas soovi, et kõik Läti spordialaliidud ärgitaks rahvusvahelisi alaliite, et nad ei lubaks Venemaa ja Valgevene sportlasi olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlustele.

Varem on ka Soome ja Taani olümpiakomiteed vihjanud, et võivad Ukraina sõja jätkudes Pariisi olümpiat boikoteerida.