Pariisi linnapea: ei ole mõeldav, et venelased osalevad sõja jätkudes OM-il

"On mõeldamatu, et Venemaa sportlased tulevad 2024. aasta Pariisi olümpiamängudele, samal ajal kui sõda Ukrainas jätkub," vahendas Reuters teisipäeval Hidalgo sõnu.

2014. aastal Pariisi linnapeaks saanud Hidalgo on varem olnud Venemaa ja Valgevene sportlaste rahvusvahelistele võistlustele naasmise poolt.

"Ma arvan, et see on sportlaste moment ja sportlastelt ei tohiks võtta võimalust võistelda; aga nagu suurem osa spordiliikumisest, arvan ka mina, et Venemaa delegatsioon ei tohiks võistelda oma lipu all," rääkis 2014. aastal Pariisi linnapeaks saanud Hidalgo kaks nädalat tagasi France 2-le.